Невилл перестал быть исполнительным директором "Солфорда"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл покинул должность исполнительного директора Лиги Два.

Восемь лет назад Гари вместе со своими партнерами по легендарному "Классу 92" Ники Баттом, Филом Невиллом, Полом Скоулзом, Райаном Гиггзом и бизнесменом Питером Лимом приобрел "Солфорд".



Тогда же Гари стал исполнительным директором "Солфорда", который с тех пор проделал путь из восьмого английского дивизиона до Лиги Два.



"Солфорд" превратился из хобби в серьезный профессиональный футбольный клуб с амбициями, и Невилл, у которого есть работа на телевидении и множество других бизнес-интересов, решил, что должен уступить свое место человеку, который полностью посвятит себя этому занятию.



Как сообщает Daily Mail, новым исполнительным директором "Солфорда" стал Батт, который в прошлом году покинул "Манчестер Юнайтед" после девяти лет работы там с молодежью.