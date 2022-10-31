Невилл отметил преображение Рэшфорда
Эксперт Sky Sports Гари Невилл отметил преображение нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.
Накануне против "Вест Хэма" 24-летний Рэшфорд забил свой седьмой гол в этом сезоне с учетом всех соревнований. Маркус выглядит совершенно другим игроком, нежели в прошлой провальной для себя кампании.
Невилл чувствует, что Рэшфорд вновь поверил в себя и стал брать ответственность на футбольном поле.
"Были люди, которые думали, что ему нужно уйти из "Манчестер Юнайтед". Я же думал, что это было бы печально. Я надеялся, что наступит момент, когда ты снова увидишь его уверенным в себе".
"В прошлом году были моменты, когда он приближался к чужим воротам, после чего колебался и делал пас назад, выбирая легкий вариант".
"Также в прошлом году были моменты, когда он пасовал на Роналду, словно подчиняясь ему. Я чувствую, что теперь он готов брать эту ответственность и играть там, где нужно", — цитирует Невилла Sky Sports.
31.10.2022 22:00
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