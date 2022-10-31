Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака избежал серьезной травмы и может вернуться уже к дерби против "Челси" в ближайший уикенд.

Напомним, Сака был заменен уже на 27-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" накануне.



Главный тренер "канониров" Микель Артета с с самого начала был оптимистичен насчет здоровья своего подопечного, которого несколько раз ударили по стопе и лодыжке, и чутье его не подвело.



По информации The Sun, углубленное обследование не обнаружило у Сака серьезных проблем, и медицинский штаб "Арсенала" испытывает "осторожный оптимизм" насчет того, что Букайо сможет выйти на поле "Стэмфорд Бридж" в ближайшее воскресенье.



Участию же 21-летнего Сака на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Англии совершенно точно ничего не угрожает.