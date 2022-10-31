Клопп призвал судить "Ливерпуль" в конце сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал отложить выводы насчет его команды до конца сезона.

"Ливерпуль" завоевал семь трофеев за три последних года, однако этот сезон "красные" начали весьма неудачно, одержав только четыре победы в 12 первых матчах Премьер-Лиги.



Тем не менее, Клопп считает, что пока слишком рано делать выводы насчет его команды, особенно при таком обилии травм.



"Можно ли сказать, что это начало заката этого "Ливерпуля"? Судить об этом можно будет позже в сезоне или в конце сезона. Тогда, если у вас будет желание, вы сможете сказать насчет этой группы игроков и их тренера: "Вот и все".



"Тогда и следует задавать такие вопросы. А судить команду в данный момент — это не на 100 процентов справедливо, потому что эта команда лишена ряда игроков".



"Впереди нам не хватает мастерства топ-уровня. При таком количестве матчей ты обычно делаешь изменения в составе, а мы этого не можем. Похожая ситуация в полузащите, где отсутствуют некоторые игроки. Да практически везде".



"Мы ожидаем большего от себя. Игроки ожидают большего, и я ожидаю большего от них. Однако мы должны убедиться, что движемся шаг за шагом", — цитирует Клоппа Sky Sports.