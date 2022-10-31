Соперника англичан просят снять с ЧМ-2022

Украина попросила снять сборную Ирана, соперника англичан по Группе B, с Чемпионата Мира в Катаре.

Напомним, именно матчем против иранцев 21 ноября команда Гарета Саутгейта должна стартовать на ЧМ-2022.



Однако теперь проведение этого матча может оказаться под вопросом, потому что Федерация футбола Украины официально попросила ФИФА отстранить Иран.



Эту просьбу украинцы мотивируют тем, что в Иране "систематически нарушаются права человека", а это противоречит "принципам и нормам устава ФИФА".



Также украинцы ссылаются на "предполагаемое участие" Ирана в военной агрессии России против свей страны.



Добавим, сами украинцы на ЧМ-2022 не попали, проиграв в стыковых матчах Уэльсу.