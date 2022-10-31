Соперника англичан просят снять с ЧМ-2022

Иран Украина попросила снять сборную Ирана, соперника англичан по Группе B, с Чемпионата Мира в Катаре.

Напомним, именно матчем против иранцев 21 ноября команда Гарета Саутгейта должна стартовать на ЧМ-2022.

Однако теперь проведение этого матча может оказаться под вопросом, потому что Федерация футбола Украины официально попросила ФИФА отстранить Иран.

Эту просьбу украинцы мотивируют тем, что в Иране "систематически нарушаются права человека", а это противоречит "принципам и нормам устава ФИФА".

Также украинцы ссылаются на "предполагаемое участие" Ирана в военной агрессии России против свей страны.

Добавим, сами украинцы на ЧМ-2022 не попали, проиграв в стыковых матчах Уэльсу.


Метки сборная Ирана, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1251

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 31.10.2022 19:48 # gameboy
    Это прекол или реальность?

    (ответить)

  2. grishuk 31.10.2022 19:26 # grishuk
    НАТО поставляет оружие Украине - Россияне кричат, что воюют с НАТО.
    Иран поставляет оружие России... получается Иран воюет с НАТО ???
    А русские просто наёмники, шавки Иранцев? Во дожили!

    (ответить)

  3. scauzer11 31.10.2022 19:02 # scauzer11
    каклы они такие, всегда попрошайничают))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: