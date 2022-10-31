Соперника англичан просят снять с ЧМ-2022
Украина попросила снять сборную Ирана, соперника англичан по Группе B, с Чемпионата Мира в Катаре.
Напомним, именно матчем против иранцев 21 ноября команда Гарета Саутгейта должна стартовать на ЧМ-2022.
Однако теперь проведение этого матча может оказаться под вопросом, потому что Федерация футбола Украины официально попросила ФИФА отстранить Иран.
Эту просьбу украинцы мотивируют тем, что в Иране "систематически нарушаются права человека", а это противоречит "принципам и нормам устава ФИФА".
Также украинцы ссылаются на "предполагаемое участие" Ирана в военной агрессии России против свей страны.
Добавим, сами украинцы на ЧМ-2022 не попали, проиграв в стыковых матчах Уэльсу.
31.10.2022 19:00
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Последние комментарии:
Это прекол или реальность?
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НАТО поставляет оружие Украине - Россияне кричат, что воюют с НАТО.
Иран поставляет оружие России... получается Иран воюет с НАТО ???
А русские просто наёмники, шавки Иранцев? Во дожили!
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каклы они такие, всегда попрошайничают))
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