Каррагер: "У "Ливерпуля" огромные проблемы"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что у "Ливерпуля" есть "огромные проблемы".

В минувший уикенд "Ливерпуль" уступил дома "Лидсу" со счетом 2:1, потерпев свое четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиге, и это уже вдвое больше, чем за всю прошлую кампанию.



Каррагер не может назвал этот результат единичным провалом и, скорее, видит негативную тенденцию в игре команды Юргена Клоппа.



"Этот результат имеет большое значение для "Лидса", но у "Ливерпуля" огромные проблемы".



"Фанаты "Лидса" знают, насколько это важный результат. На "Энфилде" так давно никто не побеждал. Они будут смаковать эту победу, и это справедливо. Эта победа сотворит чудеса с ними в плане их места в таблице".



"Это не просто разовая осечка "Ливерпуля", это серьезная проблема".



"Бесспорно, "Лидс" обязан своему голкиперу, который сохранил за ними победу в заключительные 10-15 минут, но если вы посмотрите на весь матч, то не сможете сказать, что "Лидс" ничего не заслуживал. Они были великолепны".



"Должно быть, Клоп думает: "Что еще я могу попытаться сделать?" Он и так пробует различные перестановки, схемы, персоналии..." — сообщил Каррагер Sky Sports.