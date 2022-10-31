"Брайтон" хочет купить Матвиенко в январе
Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко стал трансферной целью для главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Именно "Шахтер" был предыдущим местом работы Де Дзерби, который оставил донецкий клуб минувшим летом из-за войны в Украине.
Как утверждает The Athletic, теперь Роберто готов обратиться к своему бывшему клубу, чтобы переманить 26-летнего Матвиенко, который полностью сыграл все пять матчей "Шахтера" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Трансфер Николая может стать плохой новостью для Леви Колуилла, который этот сезон проводит в "Брайтоне" на правах аренды из "Челси", и без того испытывая дефицит игровых минут.
Добавим, источник оценивает трансфер Матвиенко в 15-20 миллионов евро (13-17 млн. фунтов).
31.10.2022 17:00
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