"Брайтон" хочет купить Матвиенко в январе

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко стал трансферной целью для главного тренера "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Именно "Шахтер" был предыдущим местом работы Де Дзерби, который оставил донецкий клуб минувшим летом из-за войны в Украине.



Как утверждает The Athletic, теперь Роберто готов обратиться к своему бывшему клубу, чтобы переманить 26-летнего Матвиенко, который полностью сыграл все пять матчей "Шахтера" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



Трансфер Николая может стать плохой новостью для Леви Колуилла, который этот сезон проводит в "Брайтоне" на правах аренды из "Челси", и без того испытывая дефицит игровых минут.



Добавим, источник оценивает трансфер Матвиенко в 15-20 миллионов евро (13-17 млн. фунтов).