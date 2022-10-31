"Арсенал" предложил новый контракт Салиба

Вильям Салиба "Арсенал" сделал предложение своему защитнику Вильяму Салиба о новом контракте.

Проведя три предыдущих года в аренде, Салиба только в этом сезоне дебютировал за "Арсенал" и сразу же утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.

Вильям сходу нашел взаимопонимание с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны и сейчас помогает "Арсеналу" удерживать первое место в Премьер-Лиге.

"Канониры" быстро отреагировали на успехи 21-летнего француза, предложив тому новую сделку. Как сообщает The Athletic, сейчас переговоры продолжаются, но компромисс пока не достигнут.

Действующий же контракт Салиба, который выходил в стартовом составе на все 12 матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, истекает в конце этого сезона и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Арсенал, контракты, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2022 16:00

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  1. gunars 31.10.2022 16:29 # gunars
    Бистяра! Батыр! Топ!

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  2. quavo 31.10.2022 16:07 # quavo
    Салибу на магваера бы махнуть и впн де бека на сдачу

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