Семь вещей, что мы узнали в 14-м туре

Футбольный уикенд в Англии выдался богатым на неожиданные результаты: "Брайтон" Де Дзерби разгромил "Челси" Поттера, а кризисный "Лидс" обыграл на выезде "Ливерпуль". Об этих и других событиях 14-го тура — в традиционных итогах.





У Марша появился шанс задержаться в Лидсе



Сложно было себе представить, что серия поражений "Лидса" прервется на "Энфилде" после проигрыша "Ливерпуля" "Ноттингему" в предыдущем туре. Еще сложнее было визуализировать сценарий, при котором "павлины" добудут полновесные три очка на "Энфилде", но именно это и случилось благодаря голу Крисенсио Саммервилла на последних минутах матча, в котором по игре назревал скорее победный гол "Ливерпуля".



Без сомнений, "Лидсу" повезло в этом матче, но это невообразимая, по словам самого менеджера "Лидса" Джесси Марша, победа может стать тем эмоциональным всплеском, который перезапустит сезон команды. Это понимает и сам Марш, говоря о том, что три очка, добытые столь фантастическим образом, — это хорошо, но для настоящего выхода из кризиса команде нужна стабильность и череда хороших результатов. Впрочем, для самого Марша в случае, если "Лидс" закрепит этот успех в домашней игре с "Борнмутом" в следующем туре, появляется реальный шанс сохранить работу на время паузы, связанной с ЧМ-2022.



Марш: "Мы не должны быть в таком положении, мы не должны страдать, как сейчас. Но мы не нашли способов вознаградить себя. Отчасти это связано с тем, что у нас молодая команда. В нашем сезоне нам нужен момент, чтобы остановить кровотечение, но мы не надеялись, что это получится сделать здесь. Тем не менее, мы не может полагаться на одну игру. Нам нужно набирать обороты в этом сезоне".



Нелсон дождался своего часа



Рису Нелсону пришлось терпеливо ждать своего шанса на скамейке запасных, но он в полной мере воспользовался возможностью проявить себя в матче с "Ноттингем Форест". Нелсон заменил травмировавшегося Букайо Сака и сыграл ключевую роль в итоговом разгроме "лесников", которые до перерыва выглядели командой, не желавшей разваливаться.



Два гола и результативная передача — вот вклад Нелсона в итоговый разгром "Форест", и это говорит о том, что этот игрок может сыграть свою важную роль в этом сезоне. Сейчас "Арсеналу" очень нужны свежие игроки, способные поддержать стартовый кураж команды, явно испытывающей признаки усталости. Для "канониров" очень важно уйти на перерыв, связанный с ЧМ-2022 в Катаре, на первом месте, но выездные матчи с "Челси" и "Вулверхэмптоном" будут непростым испытанием, особенно если травма Сака окажется серьезной.



Артета о Нелсоне: "Каждый день он показывает, как сильно он хочет играть в основе. Сегодня у него была возможность проявить себя, и он отлично справился".



Это было лишь четвертое появление Нельсона в сезоне и первая его игра в чемпионате. Выйдя на замену, он выглядел очень достойно. С большой вероятностью у него будет шанс проявить себя и с первых минут в одном из следующих матчей.



Поттер выглядел немножко глупо на "Амекс Стэдиум"



В последних матчах "Брайтон" выглядел командой, которую вот-вот должно прорвать — как часто бывало с "чайками" в последние годы, они давали большой коэффициент xG, который иногда не мог конвертироваться даже в один забитый гол в матче.



Прорвало команду в очень принципиальном и эмоциональном матче с "Челси" — клубом, который забрал у "чаек" Грэма Поттера. Бывшего менеджера "Брайтона" встретили на "Амекс Стэдиум" порцией насмешек, спев ему после игры "Тебя уволят следующим утром", а сам Поттер признался, что чувствовал себя на еще недавно домашнем стадионе немного глупо, но тем не менее, сказал, что ему не на что извиняться.



Поттер: "Мне не за что извиняться. Думаю, что я хорошо поработал в клубе и оставил его на высоком месте, но люди имеют право на свое мнение. Это часть процесса. Вы должны страдать и чувствовать боль, чтобы расти и становиться лучше. Никто не говорит, что мы все к этому готовы. Сегодня мы должны принять поражение и связанную с ним боль и извлечь из этого уроки".



Интересно, что в этой игре "Брайтон" впервые за время выступлений в Премьер-Лиге победил "Челси" и впервые забил больше одного гола в ворота "синих", которые были одним из самых неудобных противников для "чаек".



Кукурелья далек от оптимальной формы



Еще одним человеком, над которым "Брайтон" поиздевался в субботу, был бывший защитник клуба Марк Кукурелья, проданный в "Челси" летом за 62 миллиона фунтов. Испанец далек от оптимальной формы, и пока что его карьера в "Челси" складывается очень трудно. Болельщики "Брайтона" с удовольствием наблюдали за тем как Марк не смог сдержать Солли Марча, который был королем своего фланга в этой игре.



Проблема для Кукурельи была и в том, что Грэм Поттер поставил на его фланг Рахима Стерлинга, который ничем не помог испанцу и полностью провалил матч, тогда как "Брайтон", нащупав слабые места в обороне "Челси", использовал их безжалостно. У "синих" в этой игре все пошло не так, а Кукурелья выглядел жалко — нет ничего удивительного в том, что его меняли в четырех из пяти случаев, когда Марк выходил в основе "синих".



Рэшфорд и Де Хеа выдали шоу на "Олд Траффорд"



Нападающий сборной Англии забил жизненно важный гол, а испанский голкипер выдал несколько крутых сейвов, продемонстрировав свою великолепную форму в преддверии ЧМ-2022. Рэшфорд забил красивый гол, который и обеспечил победу над "Вест Хэмом", но у этой победы все же было несколько "отцов".



Такие игроки, как Лисандро Мартинес, Харри Магуайр, Диогу Далот и Кристиан Эриксен, заслужили высокие оценки по игре с "Вест Хэмом", но главным героем на половине поля "Юнайтед" все же был Давид Де Хеа, который выдал один из лучших матчей за последние годы. Вратарь был просто великолепен против "молотобойцев" — особенно, ближе к концу игры, совершив ряд впечатляющих сейвов.



Благодаря этой победе "Юнайтед" продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми матчей и теперь находится на пятом месте, отставая от топ-4 всего на одно очко. Несмотря на все проблемы, которые есть у "Юнайтед" в этом сезоне, положение команды в таблице выглядит не таким уж плохим, а прогресс в последних матчах заметен как минимум в обороне.



"Пэлас" по-прежнему не хватает бомбардира



Работа Патрика Виейра в "Кристал Пэлас" до сих пор получала в основном положительные оценки — тренеру удалось превратить простецкую контратакующую команду в коллектив с гораздо большим воображением в атаке, причем — обошлось без жертв в оборонительных способностях команды.



Единственная проблема, которую не удалось до сих пор решить Виейра, это присутствие в команде форварда, который умеет регулярно забивать голы. Ситуация усугубилась возвращением в "Челси" Конора Галлахера, но смягчилась тем, что в "Пэлас" все еще есть Уилфрид Заха. Одсон Эдуар, забивший 88 голов за четыре сезона в "Селтике", как ожидалось, должен забивать регулярно и в Премьер-Лиге, но пока что отметился всего шестью голами за два сезона, хоть и играет рядом с очень сильной полузащитой.



Послужной список француза немного улучшился в этом сезоне, но его три гола на данный момент, забитые с близкого расстояния, говорят о том, что "Пэлас" нужен еще один форвард. Если Эдуара не прорвет, Виейра стоит искать более безжалостного нападающего, похожего на Айвена Тоуни из "Брентфорда".



Диего Коста остается самим собой



В матче с "Брентфордом" были признаки того, что Диего Коста потихоньку находит свою лучшую форму. Он держал в напряжении оборону "пчел", а ряд его ударов по воротам "Брентфорда" привел к сейвам Давида Райи. Для забивших всего шесть голов в этом сезоне "волков" было очень важно, чтобы форвард-ветеран обрел свои лучшие кондиции и помог "Вулверхэмптону" выбрать из зоны вылета.



Но вся работа по набору формы Диего Костой пошла насмарку, когда он ударил головой Бена Ми в совершенно безобидной ситуации. Это было поразительное отсутствие дисциплины даже для такого неуравновешенного игрока как Диего. Прямая красная карточки для Косты (удивительно, но — первая для него в Премьер-Лиге!) означает, что 34-летний нападающий дисквалифицирован до Boxing Day.



Все это значит, что ему придется начинать сначала работу по набору формы, а руководству "волков" задаться вопросом, был ли смысл в его подписании вообще.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru