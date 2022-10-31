"Астон Вилла" хочет Николя Джексона
"Астон Вилла" заинтересована в приобретении вингера "Вильярреала" Николя Джексона.
Лишь на прошлой неделе "Вилла" переманила из "Вильярреала" главного тренера Унаи Эмери, который и дал шанс Джексону в первой команде в прошлом году.
По информации Daily Mail, теперь Эмери может позвать Николя за собой на "Вилла Парк", воспользовавшись тем, что контракт 21-летнего сенегальца истекает в конце сезона.
Однако "Вилла" — не единственный претендент на Джексона. Последние месяцы Николя просматривали "Эвертон" и "Ньюкасл", а также африканец приглянулся "Барселоне".
Добавим, в этом сезоне Джексон забил два гола и отдал две результативные передачи в 12 матчах Ла Лиги.
31.10.2022 14:00
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