Де Йонг не перейдет в МЮ в январе

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг не изменил свое решение насчет "Манчестер Юнайтед" в преддверии января.

Де Йонг был целью номер один "Юнайтед" в летнее трансферное окно, а "Барселона", как утверждает Sport, "агрессивно подталкивала" Френки к отъезду в Манчестер.



Несмотря на это, Де Йонг остался в "Барселоне", однако этот сезон складывается очень непросто и для каталонской команды, и для самого Френки, который не имеет твердого места в стартовом составе.



В прессе даже появились слухи, что "Юнайтед" вернется за Де Йонгом в январе, но испанское издание утверждает, что 25-летний голландец уже "принял решение" и никуда не уйдет.