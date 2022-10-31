Луис Диас вернется раньше, чем ожидалось
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас идет на поправку после травмы колена с опережением графика.
Диас успел забить четыре гола и отдать две результативные передачи, прежде чем травмировался в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" 9 октября.
Как утверждает Football Insider, в "Ливерпуле" очень довольны ходом восстановления Луиса и теперь ожидают, что 25-летний колумбиец возобновит полноценные тренировки еще до паузы на Чемпионат Мира.
Правда, в оставшихся до паузы матчах Диас не сыграет и сможет вернуться на футбольное поле уже против "Астон Виллы" на Boxing Day (26 декабря).
31.10.2022 12:00
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