Тен Хаг оценил игру Магуайра против "Вест Хэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко оценил игру защитника Харри Магуайра против "Вест Хэма".

Накануне Магуайр впервые за 11 последних недель получил место в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги, что стало возможно ввиду травмы Рафаэля Варана.



После победы 1:0 Тен Хаг сообщил, что всегда верил в Магуайра и что Харри провел отличный матч.



"Он великолепно оборонял штрафную. Он отличный игрок и очень хороший защитник, и мы убедились, насколько он важен для команды".



"Я очень рад за команду и, конечно, за Харри Магуайра, потому что он помог команде сохранить ворота на замке", — сообщил Тен Хаг BBC.