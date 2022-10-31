"Сити" готов обсудить новый контракт с Силвой

"Манчестер Сити" готов начать переговоры с полузащитником Бернарду Силвой о новом контракте на улучшенных условиях.

Минувшим летом — а также летом 2021 — пресса настойчиво сватала Силву в "Барселону", однако у каталонского клуба не нашлось свободных средств для приобретения игрока сборной Португалии.



Согласно слухам, 28-летний Силва остается на радаре у "Барселоны", однако "Сити" намерен действовать на опережение, зарубив эти спекуляции на корню.



Сделать это "горожане" собираются с помощью новой сделки с Бернарду, чей действующий контракт с зарплатой в 150,000 фунтов истекает в 2025 году.



Как утверждает Football Insider, стоимость нового пятилетнего контракта, который "Сити" собирается предложить Силве, составит 46 млн. фунтов.



Добавим, в этом сезоне Бернарду забил два гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах за чемпионов Премьер-Лиги во всех соревнованиях.