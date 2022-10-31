"Сити" готов обсудить новый контракт с Силвой

Бернарду Силва "Манчестер Сити" готов начать переговоры с полузащитником Бернарду Силвой о новом контракте на улучшенных условиях.

Минувшим летом — а также летом 2021 — пресса настойчиво сватала Силву в "Барселону", однако у каталонского клуба не нашлось свободных средств для приобретения игрока сборной Португалии.

Согласно слухам, 28-летний Силва остается на радаре у "Барселоны", однако "Сити" намерен действовать на опережение, зарубив эти спекуляции на корню.

Сделать это "горожане" собираются с помощью новой сделки с Бернарду, чей действующий контракт с зарплатой в 150,000 фунтов истекает в 2025 году.

Как утверждает Football Insider, стоимость нового пятилетнего контракта, который "Сити" собирается предложить Силве, составит 46 млн. фунтов.

Добавим, в этом сезоне Бернарду забил два гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах за чемпионов Премьер-Лиги во всех соревнованиях.


Метки контракты, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2022 09:00

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