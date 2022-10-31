Стерлинг был близок к переходу в "Реал" летом

Вингер Рахим Стерлинг был близок к переходу в "Реал" минувшим летом, прежде чем присоединился к "Челси".

Напомним, в июле "Челси" приобрел Стерлинга за 50 миллионов фунтов у "Манчестер Сити", где у Рахима оставался только один год по контракту.



По информации AS, в услугах Стерлинга также был заинтересован "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти лично просил своих боссов купить ему 27-летнего игрока сборной Англии.



Однако "Реал" оказался лишен возможности пригласить Стерлинга ввиду отсутствия свободных слотов для игроков из-за пределов Евросоюза. На тот момент эти три разрешенных Ла Лигой слота занимали Эдер Милитао, Винисиус и Родриго.



По этой же причине "Реал" не смог составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего Габриэля Жезуса, которого тоже продавал "Сити".



Добавим, недавно Милитао, Винисиус и Родриго получили испанское гражданство, поэтому "Реал" снова готов соперничать с клубами Премьер-Лиги за лучших игроков — вроде полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.