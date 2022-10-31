Стерлинг был близок к переходу в "Реал" летом
Вингер Рахим Стерлинг был близок к переходу в "Реал" минувшим летом, прежде чем присоединился к "Челси".
Напомним, в июле "Челси" приобрел Стерлинга за 50 миллионов фунтов у "Манчестер Сити", где у Рахима оставался только один год по контракту.
По информации AS, в услугах Стерлинга также был заинтересован "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти лично просил своих боссов купить ему 27-летнего игрока сборной Англии.
Однако "Реал" оказался лишен возможности пригласить Стерлинга ввиду отсутствия свободных слотов для игроков из-за пределов Евросоюза. На тот момент эти три разрешенных Ла Лигой слота занимали Эдер Милитао, Винисиус и Родриго.
По этой же причине "Реал" не смог составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за нападающего Габриэля Жезуса, которого тоже продавал "Сити".
Добавим, недавно Милитао, Винисиус и Родриго получили испанское гражданство, поэтому "Реал" снова готов соперничать с клубами Премьер-Лиги за лучших игроков — вроде полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
31.10.2022 07:00
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