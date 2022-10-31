Тен Хаг: "Де Хеа — отличный голкипер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего голкипера Давида Де Хеа после победы 1:0 над "Вест Хэмом".

Последние недели не утихают слухи, что Тен Хаг ищет себе другого голкипера и не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт Де Хеа.



Однако в воскресенье Давид заткнул своих критиков, своими сейвами после ударов Мичейла Антонио, Курта Зума и Деклана Райса позволив "Юнайтед" удержать победу.



После матча Тен Хаг высоко оценил игру Де Хеа, а также сказал, когда будет решен вопрос с будущим 31-летнего испанца.



"У каждого есть свое мнение, но что касается меня, то я считаю, что прежде всего голкипер должен защищать ворота и не пропускать голы. А в этом отношении он был великолепен".



"Но также он хорошо играет ногами. Это дает ему возможность отдавать передачи. Уверен, ему это по силами. Матчи, которые мы пока что сыграли, подтверждают это".



"Его контракт? Когда закончится этот отрезок, то будет Чемпионат Мира, а затем мы подумаем об этом".



"У нас есть свои стратегии насчет этого, но я уже несколько раз говорил, что я очень доволен Давидом. Он отличный голкипер".



"Ему только 31. Он в форме. Он может продолжать прогрессировать. Он впечатляет своей игрой за "Манчестер Юнайтед", и я думаю, он сможет делать это в будущем", — цитирует Тен Хага BBC.