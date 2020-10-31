Тен Хаг: "Рэшфорд — уже элитный игрок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг выступил с похвалой в адрес Маркуса Рэшфорда после гола английского нападающего против "Вест Хэма".

В воскресенье именно Рэшфорд принес "Юнайтед" победу 1:0 над "Вест Хэмом", забив свой 100-й гол за родной клуб. Маркус стал первым игроком "красных дьяволов", достигшим этого рубежа, со времен Уэйна Руни в 2009 году.



По мнению Тен Хага, Рэшфорд уже является игроком топ-уровня, однако Эрик убежден, что его подопечный еще не реализовал весь свой потенциал.



"Может ли Рэшфорд стать элитным игроком? Думаю, он уже им стал. Думаю, ты уже такой игрок, если забил 100 голов до своего 25-летия, но он не будет этим довольствоваться".



"В конце концов все сводится к тому, сколько трофеев ты завоевал со своим клубом, и я думаю, он может развить свою игру еще больше".



"С самого начала работы с ним я отметил, что он должен улучшить свою игру головой. Он поработал над этим, и мы видели, что произошло".



"А также в психологическом плане — он стал гораздо более последователен, надежен и стоек духом. Его прогресс очень радует меня".



"На мой взгляд он уже большой игрок, отличный игрок, он он все еще способен значительно прибавить. Я не знаю, как далеко он зайдет, но я уверен, у него будет отличная карьера", — цитирует Тен Хага The Independent.