"Брайтон" готов продать Кайседо в январе

"Брайтон" готов продать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.

Интерес к Кайседо существовал еще минувшим летом. Мойсеса сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".



Можно предположить, что Кайседо находится и на радаре у главного тренера "Челси" Грэма Поттера, который сам лишь в прошлом месяце покинул "Брайтон".



Однако "Брайтон", продав минувшим летом защитника Марка Кукурелью в "Челси", за 60 миллионов фунтов, готов попросить за 20-летнего эквадорца еще больше.



Как утверждает Daily Mirror, "чайки" установили цену в 85 млн. фунтов за Кайседо, который в прошлом году был куплен ими всего за 4 млн. фунтов.