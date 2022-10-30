"Брайтон" готов продать Кайседо в январе

Мойсес Кайседо "Брайтон" готов продать полузащитника Мойсеса Кайседо в зимнее трансферное окно.

Интерес к Кайседо существовал еще минувшим летом. Мойсеса сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал".

Можно предположить, что Кайседо находится и на радаре у главного тренера "Челси" Грэма Поттера, который сам лишь в прошлом месяце покинул "Брайтон".

Однако "Брайтон", продав минувшим летом защитника Марка Кукурелью в "Челси", за 60 миллионов фунтов, готов попросить за 20-летнего эквадорца еще больше.

Как утверждает Daily Mirror, "чайки" установили цену в 85 млн. фунтов за Кайседо, который в прошлом году был куплен ими всего за 4 млн. фунтов.


Метки Брайтон, Кайседо

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 23:00

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