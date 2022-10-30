"Эвертон" мог купить Роналду за 2 млн. фунтов

"Эвертон" отверг возможность приобрести нападающего Криштиану Роналду всего за 2 миллиона фунтов.

В едва вышедшей в свет книге "Месси против Роналду" ("Messi vs Ronaldo") утверждается, что "Эвертон" был одним из клубов, которым было предложено приобрести 17-летнего Роналду в 2002 году.



Однако "ириски", в то время возглавляемые Дэвидом Мойес, решили, что это был бы слишком рискованный трансфер, и отказались от приглашения португальского юниора.



В результате Роналду еще на год остался в "Спортинге", после чего все-таки приехал в Премьер-Лигу, присоединившись к "Манчестер Юнайтед", где вырос в одного из лучших игроков мира.