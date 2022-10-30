Рэшфорд принес МЮ победу над "Вест Хэмом"

Гол Маркуса Рэшфорда обеспечил "Манчестер Юнайтед" домашнюю победу 1:0 над "Вест Хэмом".

Впервые с 13 августа место в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги получил Харри Магуайр. Также с первых минут появились Люк Шоу, Энтони Эланга и Криштиану Роналду, а вот Антони не попал даже в число запасных.



Наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес лишь поменял Бена Джонсона на Крейга Доусона относительно победы над "Борнмутом".



"Юнайтед" владел определенным территориальным преимуществом в начале матча и регулярно наносил удары, но та парочка выстрелов, что оказались точными, не стали проблемой для голкипера "Вест Хэма" Лукаша Фабиански.



Гости довольно уверенно и дисциплинированно выдерживали это давление, но на 38-й минуте все-таки дрогнули. Кристиан Эриксен навесил с правого фланга к дальней штанге, а там Маркус Рэшфорд легко выиграл второй этаж у Тило Керера и пробил головой — 1:0.



Во втором тайме "Юнайтед" сохранял контроль над игрой, но атаки "дьяволов" притупились. Впрочем, попытки "Вест Хэма" забить ответный гол тоже выглядели неубедительно.



Ближе к концу матча игра обострилась, потому что "молотобойцы" принялись рисковать. На 83-й минуте счет едва не стал равным, но Давид Де Хеа совершил блестящий сейв после удара Курта Зума головой.



Спустя три минуты хозяева ответили своим моментом, но вышедший на замену Фред пробил головой в штангу.



В компенсированное время Де Хеа еще раз выручил свою команду, отразив дальний удар Деклана Райса, и на этом игра закончилась.



"Юнайтед" оказался немного, но все-таки лучше, чем "Вест Хэм", вдобавок у хозяев нашлись Эриксен, способный сделать роскошную передачу, Рэшфорд, способный ей воспользоваться, и Де Хеа, совершивший несколько сейвов.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче