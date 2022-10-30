Артета надеется, что Сака не пропустит ЧМ-2022
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что полученная против "Ноттингем Форест" травма не помешает вингеру Букайо Сака выступить за сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
В субботу "Арсенал" сокрушил в домашних стенах "Форест" со счетом 5:0, причем открыли счет "канониры" с результативной передачи Сака.
Однако уже на 27-й минуте Букайо был вынужден покинуть поле "Эмирейтс", что выглядело тревожно в свете приближающегося Чемпионата Мира. Впрочем, Артета настроен оптимистично.
"Может ли эта травма помешать ему принять участие на Чемпионате Мира? Надеюсь, что нет. Это был серьезный ушиб, он хромал, но я не вижу здесь ничего кроме. Его несколько раз ударили по стопе и лодыжке", — приводит слова Артеты Sky Sports.
30.10.2022 20:00
Просмотров: 219
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нет уж, пусть едет туда и в первой же игре ловит рецидив и наxyй с поля.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий