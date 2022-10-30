Артета надеется, что Сака не пропустит ЧМ-2022

Букайо Сака Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что полученная против "Ноттингем Форест" травма не помешает вингеру Букайо Сака выступить за сборную Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

В субботу "Арсенал" сокрушил в домашних стенах "Форест" со счетом 5:0, причем открыли счет "канониры" с результативной передачи Сака.

Однако уже на 27-й минуте Букайо был вынужден покинуть поле "Эмирейтс", что выглядело тревожно в свете приближающегося Чемпионата Мира. Впрочем, Артета настроен оптимистично.

"Может ли эта травма помешать ему принять участие на Чемпионате Мира? Надеюсь, что нет. Это был серьезный ушиб, он хромал, но я не вижу здесь ничего кроме. Его несколько раз ударили по стопе и лодыжке", — приводит слова Артеты Sky Sports.


Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 20:00

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  1. chelsea88 30.10.2022 20:03 # chelsea88
    Нет уж, пусть едет туда и в первой же игре ловит рецидив и наxyй с поля.

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