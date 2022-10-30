"Арсенал" сокрушил "Форест" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
"Арсенал" в доминирующей победе разобрался с "Ноттингем Форест" и, одержав победу 5:0, вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.
Главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к тому же сочетанию игроков, что и против "Саутгемптона" в прошлый уикенд.
В стартовом составе "лесников" произошло лишь одно изменение. Это Ренан Лоди вытеснил Неко Уильямса с правого фланга обороны.
Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. Уже на пятой минуте Букайо Сака с угла штрафной площади набросил мяч ближе к воротам, а Габриэль Мартинелли, согнувшись, головой вколотил мяч в сетку — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру. На восьмой минуте Габриэль Жезус слегка не докрутил мяч, а на 20-й минуте Лоди только на линии ворот остановил снаряд после удара Мартинелли.
Постепенно "Форест" удалось успокоить игру и одновременно отодвинуть ее от своих ворот. На действиях "канониров" также сказалась потеря с травмой Сака.
В начале второго тайма хозяева все-таки удвоили счет. Рис Нелсон, который как раз и заменил Сака, сыграл на добивании после того, как голкипер "лесников" Дин Хендерсон остановил его первый удар — 2:0.
Не успев прийти в себя, гости пропустили и третий. Жезус с правого края штрафной прострелил во вратарскую, а Нелсон в касание поразил цель — 3:0.
На 57-й минуте вечеринку решил поддержать Томас Партей, нанеся обводящий удар в касание с дистанции — 4:0.
Очень хотел отличиться в этот день и Жезус, однако ему отчаянно не везло. Зато посчастливилось Мартину Эдегору, который на 78-й минуте принял мяч на линии штрафной, продвинулся вперед и с левой ноги вколотил мяч под перекладину — 5:0.
"Ноттингем Форест" пропустил всего один гол до перерыва, но во втором тайме просто посыпался, потерпев безропотное поражение.
"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
30.10.2022 18:55
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Последние комментарии:
Хохлятский флаг на щеке- аегис вдалеке.
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Рэш хорош!
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30.10.2022 19:16 # удалить
chelsea88
Я про заднеприводных ггшек писал. Вы к ним относитесь?)
(ответить)
30.10.2022 19:18 #
takernotagiver
Похоже ты тут самый заднеприводной. Заднюю только так делаешь)))
Источник: http://fapl.ru/posts/96478/?c=1#c7667448
Эти педики уже даже не отмазываются в том что они заднеприводные)
(ответить)
Как же я люблю ебать свинорусов!
Я Русоёб!!!
(ответить)
педики!
(ответить)
Орууууу
29.10.2022 17:20 #
bembo
Мои пенсолошки настроены на камбэчную!! Да будет камбэчнаая
(ответить)
Гейгуннеры официально подписались под заднеприводных ггшек))
Леол))
(ответить)
Шампиньёны!
(ответить)
Доминаторы на троне
(ответить)
Арсенал чемпион!
Лондон красный!
(ответить)
Ух, 6 ноября то жаркий тур будет.
Челси - Арсенал
ТТХ - Ливерпуль
(ответить)
Стоило только такое гaвно как зинченко убрать из состава и снова Арсенал на 1 месте
(ответить)
Время регистрации на фапле - размер вашего хуя.
Чекайте
(ответить)
30.10.2022 13:31 #
chelsea88
Сегодня лесники выиграют с таким же счётом заднеприводных ггшек.
(ответить)
Артета требует больше голов от "Арсенала"
you are welcome, gaffer!
(ответить)
1 Арсенал 12 31
Источник: http://fapl.ru/
Первый тайм беспонтовый.
Но как оказалось Смит-Роу уже даже не лавочник Арсенала, при таком Нельсоне, однозначный МОМ, разъебал со скамейки лесников.
Парти выдает наконец-то свою лучшую игру, пусть это и команда со дна таблицы. Всех канониров с победой!
(ответить)
И этот убогий НФ неделю назад победил Ливерпуль? Не верю.
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Манчестер Сити и его фанаты конечно должны быть благодарны Барселоне и Баварии за то, что они вырастили Пепа и он сделал из Сити сильную команду. Огромная заслуга в успехах Сити лежит на плечах Баварии, Барселоны и Йохана Кройфа.
(ответить)
И только лузерпук умудрился всосать днище Форесту
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Арсенал и его фанаты конечно должны быть благодарны Манчестер Сити за то, что они приняли Артету и Гвардиола сделал из него толкового тренера. Огромная заслуга в успехах Арсенала лежит на плечах Манчестер Сити и Пепа Гвардиолы.
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