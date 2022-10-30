"Арсенал" сокрушил "Форест" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Арсенал "Арсенал" в доминирующей победе разобрался с "Ноттингем Форест" и, одержав победу 5:0, вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.

Главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к тому же сочетанию игроков, что и против "Саутгемптона" в прошлый уикенд.

В стартовом составе "лесников" произошло лишь одно изменение. Это Ренан Лоди вытеснил Неко Уильямса с правого фланга обороны.

Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. Уже на пятой минуте Букайо Сака с угла штрафной площади набросил мяч ближе к воротам, а Габриэль Мартинелли, согнувшись, головой вколотил мяч в сетку — 1:0.

Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру. На восьмой минуте Габриэль Жезус слегка не докрутил мяч, а на 20-й минуте Лоди только на линии ворот остановил снаряд после удара Мартинелли.

Постепенно "Форест" удалось успокоить игру и одновременно отодвинуть ее от своих ворот. На действиях "канониров" также сказалась потеря с травмой Сака.

В начале второго тайма хозяева все-таки удвоили счет. Рис Нелсон, который как раз и заменил Сака, сыграл на добивании после того, как голкипер "лесников" Дин Хендерсон остановил его первый удар — 2:0.

Не успев прийти в себя, гости пропустили и третий. Жезус с правого края штрафной прострелил во вратарскую, а Нелсон в касание поразил цель — 3:0.

На 57-й минуте вечеринку решил поддержать Томас Партей, нанеся обводящий удар в касание с дистанции — 4:0.

Очень хотел отличиться в этот день и Жезус, однако ему отчаянно не везло. Зато посчастливилось Мартину Эдегору, который на 78-й минуте принял мяч на линии штрафной, продвинулся вперед и с левой ноги вколотил мяч под перекладину — 5:0.

"Ноттингем Форест" пропустил всего один гол до перерыва, но во втором тайме просто посыпался, потерпев безропотное поражение.

"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 18:55

Количество просмотров Просмотров: 2103

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Последние комментарии:




  1. dexter 30.10.2022 20:05 # dexter
    Хохлятский флаг на щеке- аегис вдалеке.

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  2. vasya-mu 30.10.2022 20:04 # vasya-mu
    Рэш хорош!

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  3. chelsea88 30.10.2022 20:02 # chelsea88
    30.10.2022 19:16 # удалить
    chelsea88
    Я про заднеприводных ггшек писал. Вы к ним относитесь?)
    (ответить)

    30.10.2022 19:18 #
    takernotagiver
    Похоже ты тут самый заднеприводной. Заднюю только так делаешь)))
    Источник: http://fapl.ru/posts/96478/?c=1#c7667448

    Эти педики уже даже не отмазываются в том что они заднеприводные)

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  4. mancityman 30.10.2022 20:01 # mancityman
    Как же я люблю ебать свинорусов!

    Я Русоёб!!!

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  5. iskander8sg 30.10.2022 20:00 # iskander8sg
    педики!

    (ответить)

  6. takernotagiver 30.10.2022 19:56 # takernotagiver
    Орууууу

    29.10.2022 17:20 #
    bembo

    Мои пенсолошки настроены на камбэчную!! Да будет камбэчнаая

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  7. chelsea88 30.10.2022 19:51 # chelsea88
    Гейгуннеры официально подписались под заднеприводных ггшек))
    Леол))

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  8. chelsiukpro 30.10.2022 19:34 # chelsiukpro
    Шампиньёны!

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  9. armyanoyeb77 30.10.2022 19:29 # armyanoyeb77
    Доминаторы на троне

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  10. v-0987654321 30.10.2022 19:24 # v-0987654321
    Арсенал чемпион!

    Лондон красный!

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  11. easports 30.10.2022 19:15 # easports
    Ух, 6 ноября то жаркий тур будет.

    Челси - Арсенал

    ТТХ - Ливерпуль

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  12. great-alexander 30.10.2022 19:13 # great-alexander
    Стоило только такое гaвно как зинченко убрать из состава и снова Арсенал на 1 месте

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  13. gameboy 30.10.2022 19:10 # gameboy
    Время регистрации на фапле - размер вашего хуя.

    Чекайте

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  14. takernotagiver 30.10.2022 19:09 # takernotagiver
    30.10.2022 13:31 #
    chelsea88

    Сегодня лесники выиграют с таким же счётом заднеприводных ггшек.

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  15. mixmaster 30.10.2022 19:05 # mixmaster
    Артета требует больше голов от "Арсенала"

    you are welcome, gaffer!

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  16. gameboy 30.10.2022 19:03 # gameboy
    1 Арсенал 12 31

    Источник: http://fapl.ru/

    Первый тайм беспонтовый.
    Но как оказалось Смит-Роу уже даже не лавочник Арсенала, при таком Нельсоне, однозначный МОМ, разъебал со скамейки лесников.

    Парти выдает наконец-то свою лучшую игру, пусть это и команда со дна таблицы. Всех канониров с победой!

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  17. brown-ale 30.10.2022 19:01 # brown-ale
    И этот убогий НФ неделю назад победил Ливерпуль? Не верю.

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  18. takernotagiver 30.10.2022 19:01 # takernotagiver
    Манчестер Сити и его фанаты конечно должны быть благодарны Барселоне и Баварии за то, что они вырастили Пепа и он сделал из Сити сильную команду. Огромная заслуга в успехах Сити лежит на плечах Баварии, Барселоны и Йохана Кройфа.

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  19. division 30.10.2022 19:01 # division
    И только лузерпук умудрился всосать днище Форесту

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  20. moneycity 30.10.2022 18:57 # moneycity
    Арсенал и его фанаты конечно должны быть благодарны Манчестер Сити за то, что они приняли Артету и Гвардиола сделал из него толкового тренера. Огромная заслуга в успехах Арсенала лежит на плечах Манчестер Сити и Пепа Гвардиолы.

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