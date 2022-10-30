"Арсенал" сокрушил "Форест" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

"Арсенал" в доминирующей победе разобрался с "Ноттингем Форест" и, одержав победу 5:0, вернул себе лидерство в Премьер-Лиге.

Главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к тому же сочетанию игроков, что и против "Саутгемптона" в прошлый уикенд.



В стартовом составе "лесников" произошло лишь одно изменение. Это Ренан Лоди вытеснил Неко Уильямса с правого фланга обороны.



Хозяевам "Эмирейтс" не составило труда открыть счет. Уже на пятой минуте Букайо Сака с угла штрафной площади набросил мяч ближе к воротам, а Габриэль Мартинелли, согнувшись, головой вколотил мяч в сетку — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" принялся диктовать игру. На восьмой минуте Габриэль Жезус слегка не докрутил мяч, а на 20-й минуте Лоди только на линии ворот остановил снаряд после удара Мартинелли.



Постепенно "Форест" удалось успокоить игру и одновременно отодвинуть ее от своих ворот. На действиях "канониров" также сказалась потеря с травмой Сака.



В начале второго тайма хозяева все-таки удвоили счет. Рис Нелсон, который как раз и заменил Сака, сыграл на добивании после того, как голкипер "лесников" Дин Хендерсон остановил его первый удар — 2:0.



Не успев прийти в себя, гости пропустили и третий. Жезус с правого края штрафной прострелил во вратарскую, а Нелсон в касание поразил цель — 3:0.



На 57-й минуте вечеринку решил поддержать Томас Партей, нанеся обводящий удар в касание с дистанции — 4:0.



Очень хотел отличиться в этот день и Жезус, однако ему отчаянно не везло. Зато посчастливилось Мартину Эдегору, который на 78-й минуте принял мяч на линии штрафной, продвинулся вперед и с левой ноги вколотил мяч под перекладину — 5:0.



"Ноттингем Форест" пропустил всего один гол до перерыва, но во втором тайме просто посыпался, потерпев безропотное поражение.



"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче