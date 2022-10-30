Трент опасается, что поражение от "Тоттенхэма" похоронит сезон "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд опасается, что его команда не попадет в топ-4 Премьер-Лиги, если проиграет в следующий уикенд "Тоттенхэму".

Накануне против "Лидса" "Ливерпуль" потерпел свое четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, увеличив свое отставание от зоны Лиги Чемпионов до восьми очков.



Впереди у "красных" выезд в Северный Лондон, и Александер-Арнольд требует от партнеров немедленно прибавить.



"Я бы сказал, что все мы верим в себя, верим в то, как мы играем, верим в свой состав и в то, чего можем достичь. Но я думаю, в случае неудач ты можешь усомниться в себе и некоторых вещах. Ясно, что дела команды не идут правильно, не идут так, как мы хотим".



"Это нечто, о чем думает каждый и что каждый должен постараться исправить — особенно на следующей неделе, когда мы играем против своего соперника в борьбе за попадание в топ-4 "Тоттенхэма".



"Это своего рода ситуация, когда мы должны отправиться туда и набрать очки, если хотим достичь своих целей в этом сезоне", — цитирует Александер-Арнольда The Telegraph.