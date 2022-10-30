"Вулверхэмптон" вернется за Лопетеги

"Вулверхэмптон" предпримет еще одну попытку договориться с бывшим главным тренером Хуленом Лопетеги.

Напомним, Лопетеги изначально был целью номер один "Вулверхэмптона" на замену уволенному в начале октября Бруну Лаже.



"Волки" специально дождались, когда "Севилья" откажется от услуг Хулена, однако 56-летний испанец все равно отверг английский клуб.



С тех пор "Вулверхэмптон" так и не нашел другого подходящего варианта, не договорившись с Нуну Эшпириту Санту и Майклом Билом и решив оставить временщика Стива Дэвиса до конца календарного года.



Как утверждает The Sun, боссы клуба с "Молинью" сохраняют надежду уговорить Лопетеги и надеются сделать это до открытия трансферного окна в январе.