"Вулверхэмптон" вернется за Лопетеги

Хулен Лопетеги "Вулверхэмптон" предпримет еще одну попытку договориться с бывшим главным тренером Хуленом Лопетеги.

Напомним, Лопетеги изначально был целью номер один "Вулверхэмптона" на замену уволенному в начале октября Бруну Лаже.

"Волки" специально дождались, когда "Севилья" откажется от услуг Хулена, однако 56-летний испанец все равно отверг английский клуб.

С тех пор "Вулверхэмптон" так и не нашел другого подходящего варианта, не договорившись с Нуну Эшпириту Санту и Майклом Билом и решив оставить временщика Стива Дэвиса до конца календарного года.

Как утверждает The Sun, боссы клуба с "Молинью" сохраняют надежду уговорить Лопетеги и надеются сделать это до открытия трансферного окна в январе.


Метки Вулверхэмптон, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 17:00

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