"Барселона" хочет купить Гимараэса в январе
"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса — причем уже в следующем месяце.
Гимараэс проявляет себя с лучшей стороны после своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе и сейчас помогает "Ньюкаслу" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиги.
Лишь на днях появились слухи, что своей игрой Бруно заинтересовал "Челси" и "Реал", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что 24-летнему бразильцу удалось впечатлить и "Барселону".
Несмотря на свои финансовые проблемы, "Барселона" значительно обновила свой состав минувшим летом и готова продолжать это делать в январе, к чему каталонцев подталкивает фиаско в Лиге Чемпионов.
Отбить покупку Гимараэса, оцениваемого в 60 миллионов фунтов, вылетевшая в Лигу Европы "Барселона" могла бы за счет продажи Френки Де Йонга, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед".
30.10.2022 16:00
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Последние комментарии:
Нафига они вваливали столько бабла, что уже даже в четвёрку смогли влезть в АПЛ, а тут продай нам - бля, такой фонарь всё это... Скорее владельцы Нюкасла купят всю Барселону вместе с городом)))
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А нафига Ньюкаслу его вообще продавать?
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Руки прочь, гимараес пенс!!!!
И у барсы де йонга на сдачу захватим!
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