"Барселона" хочет купить Гимараэса в январе

Бруно Гимараэс "Барселона" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса — причем уже в следующем месяце.

Гимараэс проявляет себя с лучшей стороны после своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе и сейчас помогает "Ньюкаслу" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиги.

Лишь на днях появились слухи, что своей игрой Бруно заинтересовал "Челси" и "Реал", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что 24-летнему бразильцу удалось впечатлить и "Барселону".

Несмотря на свои финансовые проблемы, "Барселона" значительно обновила свой состав минувшим летом и готова продолжать это делать в январе, к чему каталонцев подталкивает фиаско в Лиге Чемпионов.

Отбить покупку Гимараэса, оцениваемого в 60 миллионов фунтов, вылетевшая в Лигу Европы "Барселона" могла бы за счет продажи Френки Де Йонга, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед".


Метки Барселона, Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 16:00

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  1. olimpic14 30.10.2022 16:32 # olimpic14
    Нафига они вваливали столько бабла, что уже даже в четвёрку смогли влезть в АПЛ, а тут продай нам - бля, такой фонарь всё это... Скорее владельцы Нюкасла купят всю Барселону вместе с городом)))

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  2. ray-black 30.10.2022 16:18 # ray-black
    А нафига Ньюкаслу его вообще продавать?

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  3. bembo 30.10.2022 16:15 # bembo
    Руки прочь, гимараес пенс!!!!
    И у барсы де йонга на сдачу захватим!

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