"Барселона" хочет купить Гимараэса в январе

"Барселона" хочет приобрести полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса — причем уже в следующем месяце.

Гимараэс проявляет себя с лучшей стороны после своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе и сейчас помогает "Ньюкаслу" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиги.



Лишь на днях появились слухи, что своей игрой Бруно заинтересовал "Челси" и "Реал", однако Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что 24-летнему бразильцу удалось впечатлить и "Барселону".



Несмотря на свои финансовые проблемы, "Барселона" значительно обновила свой состав минувшим летом и готова продолжать это делать в январе, к чему каталонцев подталкивает фиаско в Лиге Чемпионов.



Отбить покупку Гимараэса, оцениваемого в 60 миллионов фунтов, вылетевшая в Лигу Европы "Барселона" могла бы за счет продажи Френки Де Йонга, интерес к которому сохраняет "Манчестер Юнайтед".