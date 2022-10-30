Эдсон Альварес "очень расстроился", что не перешел в "Челси"

Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес признался, что был расстроен несостоявшимся переходом в "Челси" минувшим летом.

На исходе летнего трансферного окна "Челси" предложил 43 миллиона фунтов за Альварес, но "Аякс" ответил категорическим отказом, указав на то, что просто не успевает найти замену Эдсону.



25-летний мексиканец признался, что "сражался" ради переезда в Премьер-Лигу, но в то же время верит, что это был не последний его шанс отправиться в топ-клуб.



"Интерес "Челси" действительно существовал. Никто не ожидал, что они сделают еще одно предложение. То была сложная ситуация".



"У "Аякса" практически не было выбора — у них не было другого игрока на мою позицию. Конечно, я сражался, как только мог. Но я не хотел переусердствовать, потому что я знаю, что на мне лежит ответственность внутри клуба".



"Я был очень расстроен, но я убежден, что рано или поздно большой клуб снова обратится насчет меня", — сообщил Альварес ESPN.