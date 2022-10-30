Стало известно, как Хендерсон оскорбил Габриэля

Джордан Хендерсон и Габриэль Жезус Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс думал, что капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон оскорбил его по-португальски во время матча своих команд на "Эмирейтс" 9 октября.

Напомним, на текущей неделе FA завершила свое расследование насчет того инцидента, решив не принимать никаких дисциплинарных мер.

По информации Daily Mail, в ходе расследования Хендерсон сообщил Ассоциации, что произнес в адрес своего бразильского оппонента фразу "f**king idiot", тогда как Габриэлю показалось, что это было более оскорбительное выражение на португальском языке.

Опросив других игроков, FA не нашла подтверждений словам Габриэля, поэтому футбольные чиновники решили, что "канонир" просто ошибся.


Метки FA, Арсенал, Габриэль, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 30.10.2022 14:42 # high-malvern
    Так это не оскорбление вовсе. А просто четкая характеристика.

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  2. gary47 30.10.2022 14:14 # gary47
    Отныне он зовется Габриэль Факундо Идиотиньо)))

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