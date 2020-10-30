Рэшфорд наслаждается работой с Тен Хагом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что наслаждается совместной работой с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

Тен Хагу определенно удалось взбодрить Рэшфорда после провального для Маркуса прошлого сезона, когда он забил только пять голов в 32 матчах.



В этой кампании Рэшфорд отличился уже шесть раз, и 24-летний англичанин чувствует, что улучшилась игра не только его, но и всей команды.



"С нашим тренером по-настоящему приятно работать. Сложная ли это работа? Да, но я думаю, мы наслаждаемся ей, а также мы стали играть в более классный футбол".



"Мне кажется, у нас всегда хорошие шансы на победу в матчах, когда мы не пропускаем, потому что мы создаем моменты".



"Нам просто нужно использовать их, быть чуть хладнокровнее перед чужими воротами", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.