Рэшфорд наслаждается работой с Тен Хагом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что наслаждается совместной работой с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
Тен Хагу определенно удалось взбодрить Рэшфорда после провального для Маркуса прошлого сезона, когда он забил только пять голов в 32 матчах.
В этой кампании Рэшфорд отличился уже шесть раз, и 24-летний англичанин чувствует, что улучшилась игра не только его, но и всей команды.
"С нашим тренером по-настоящему приятно работать. Сложная ли это работа? Да, но я думаю, мы наслаждаемся ей, а также мы стали играть в более классный футбол".
"Мне кажется, у нас всегда хорошие шансы на победу в матчах, когда мы не пропускаем, потому что мы создаем моменты".
"Нам просто нужно использовать их, быть чуть хладнокровнее перед чужими воротами", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
30.10.2022 13:00
Просмотров: 118
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: