Поттер объяснил замену Кепы в перерыве
Наставник "Челси" Грэм Поттер объяснил замену голкипера Кепы Аррисабалаги в перерыве матча против "Брайтона".
Кепа утвердился первым номером "Челси" при Поттере, однако субботний матч Премьер-Лиги был завершен для самого дорогого голкипера в мире уже в перерыве.
Кепа уступил свое место в воротах Эдуару Менди после того, как пропустил три гола, включая два с пенальти, однако дело не в его игре.
"Он что-то почувствовал снизу своей стопы, поэтому я не знаю, пока еще слишком рано. Ему было слишком тяжело продолжать. Это расстраивает, потому что его форма действительно хороша", — цитирует Поттера Evening Standard.
30.10.2022 11:00
Просмотров: 439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: