Поттер объяснил замену Кепы в перерыве

Наставник "Челси" Грэм Поттер объяснил замену голкипера Кепы Аррисабалаги в перерыве матча против "Брайтона".

Кепа утвердился первым номером "Челси" при Поттере, однако субботний матч Премьер-Лиги был завершен для самого дорогого голкипера в мире уже в перерыве.



Кепа уступил свое место в воротах Эдуару Менди после того, как пропустил три гола, включая два с пенальти, однако дело не в его игре.



"Он что-то почувствовал снизу своей стопы, поэтому я не знаю, пока еще слишком рано. Ему было слишком тяжело продолжать. Это расстраивает, потому что его форма действительно хороша", — цитирует Поттера Evening Standard.