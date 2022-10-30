Невин предупредил Стерлинга, что тот не поедет на ЧМ-2022 с такой игрой

Бывший игрок "Челси" Пэт Невин предупредил, что в своей текущей форме вингер "синих" Рахим Стерлинг не сможет поехать на Чемпионат Мира в Катаре.

27-летний Стерлинг совершенно невыразительно провел субботний матч Премьер-Лиги против "Брайтона", будучи замененным около часовой отметки.



Таким образом, Рахим не забивает уже восемь матчей кряду, последний раз отличившись против "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в сентябре, когда Грэм Поттер дебютировал на тренерском мостике "Челси".



Анализируя поражение "синих" на "Амекс" со счетом 4:1, Невин дал крайне неудовлетворительную оценку игре Стерлинга и даже предупредил Рахима насчет места в сборной Англии.



"Как я уже говорил, Грэм Поттер сделал лучше каждого игрока с момента своего перехода. За одним исключением, и это Рахим Стерлинг".



"Если он продолжит играть так, как играет сейчас, его даже не будут рассматривать для Чемпионата Мира. Это по-настоящему плохой момент для него, сегодня он провел абсолютно ужасный матч", — сообщил Невин BBC.