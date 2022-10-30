Невин предупредил Стерлинга, что тот не поедет на ЧМ-2022 с такой игрой
Бывший игрок "Челси" Пэт Невин предупредил, что в своей текущей форме вингер "синих" Рахим Стерлинг не сможет поехать на Чемпионат Мира в Катаре.
27-летний Стерлинг совершенно невыразительно провел субботний матч Премьер-Лиги против "Брайтона", будучи замененным около часовой отметки.
Таким образом, Рахим не забивает уже восемь матчей кряду, последний раз отличившись против "Ред Булл" в Лиге Чемпионов в сентябре, когда Грэм Поттер дебютировал на тренерском мостике "Челси".
Анализируя поражение "синих" на "Амекс" со счетом 4:1, Невин дал крайне неудовлетворительную оценку игре Стерлинга и даже предупредил Рахима насчет места в сборной Англии.
"Как я уже говорил, Грэм Поттер сделал лучше каждого игрока с момента своего перехода. За одним исключением, и это Рахим Стерлинг".
"Если он продолжит играть так, как играет сейчас, его даже не будут рассматривать для Чемпионата Мира. Это по-настоящему плохой момент для него, сегодня он провел абсолютно ужасный матч", — сообщил Невин BBC.
30.10.2022 10:00
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Стерлядь вообще отстойный игрочишка, как и все купленные этим летом Челси за огромные бабки. Америкос ебанат, покупает всякое дерьмо.
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