Тухель подтвердил интерес к нему со стороны клубов

Томас Тухель Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил, что он продолжает отдыхать от футбола, несмотря на интерес ряда клубов.

Недавно "Астон Вилла", в итоге назначившая Унаи Эмери, стала очередным клубом, куда сватали уволенного в начале сентября из "Челси" Тухеля.

До "Виллы" ходили слухи, что Томас отказал двум неназванным клубам Премьер-Лиги. Немецкого специалиста также сватали в "Байер" и даже в сборную Англии.

Тухель подтверждает интерес к его услугам, однако в данный момент Томас не хочет думать о работе и отдыхает в Индии.

"Планы на будущее? Я пока не принял решение. Сейчас время для меня сделать перерыв. Некоторые клубы звонят моему менеджеру, но мы договорились, что эти 18 дней он не будет беспокоить меня", — сообщил Тухель Sportstar.


Метки тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2022 09:00

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