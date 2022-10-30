Конте: "Игроки "Тоттенхэма" легко теряют уверенность в себе"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте посетовал, что его команда слишком легко теряет уверенность в себе.

Накануне "Тоттенхэм" с помощью невероятных усилий во втором тайме одержал победу 2:3 в гостях у "Борнмута", уступая по ходу матча в два гола.



Это уже третий матч Премьер-Лиги кряду, когда "шпоры" позволяют сопернику открыть счет, и пока у Конте нет объяснений.



"Мне сложно понять, почему эта ситуация возникает. Мы с этой группой игроков встали на путь, и через три-четыре дня будет один год, как я нахожусь в "Тоттенхэме" и работаю с этой группой игроков".



"На мой взгляд, это действительно хорошие парни и действительно хорошие игроки, но порой они легко теряют уверенность в себе".



"Думаю, мы должны поработать над этим аспектом, потому что это расстраивает, когда ты много трудишься и пытаешься найти способ навредить своему сопернику, а вместо этого наблюдаешь как с твоей командой происходят взлеты и падения, взлеты и падения".



"Думаю, нам нужно постараться обрести стабильность. После первого тайма я попросил игроков, чтобы они брали ответственность и принимали важные решения, а не отдавали легкие пасы".



"Думаю, это важный шаг, который мы должны сделать, и мы работаем над этим. Мы находимся в процессе, но в то же время мы способны значительно прибавить. Это и нужно сделать", — цитирует Конте Sky Sports.