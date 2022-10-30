Клопп: "Не сможем попасть в Лигу Чемпионов с такой игрой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не сможет попасть в Лигу Чемпионов, если не улучшит свою игру.

В субботу "Ливерпуль" потерпел свое первое за 30 последних домашних матчей Премьер-Лиги поражение, уступив "Лидсу" со счетом 1:2.



Теперь "красные" находятся уже в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги, и Клопп всерьез опасается, что путевка в элитный европейский турнир может ускользнуть от его команды.



"Не это моя главная забота сейчас, но я, конечно, не насколько глуп, чтобы не знать об отставании и том, кто находится выше. Мы не сможем квалифицироваться в Лигу Чемпионов, если будем играть так нестабильно, как в данный момент. Нужно исправить это".



"Больше всего меня тревожит, как мы оборонялись в случае со вторым голом. Мы пропустили в ситуации, в которой оборонялись непозволительным образом. Это двое против одного — даже трое против одного на секунду, после чего они пасуют мяч, и это внезапно становится двое против одного в штрафной".



"При счете 1:0 мы имели большие моменты, но главное разочарование — это то, как мы оборонялись в случае со вторым голом. Такого не должно быть".



"Я бы легко согласился на ничью в тот момент, но мы стоим здесь с пустыми руками, и это совершенно другое ощущение", — цитирует Клоппа The Independent.