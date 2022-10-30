14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 30 октября, двумя поединками завершится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция



Этот матч будет девятым для "Арсенала" в октябре с учетом всех соревнований — прежде лондонский клуб лишь дважды играл больше в течение одного календарного месяца (11 в сентябре 1969 и 10 в апреле 1980). "Ноттингем Форест" еще не побеждал на выезде в этом сезоне, а восьми последних гостевых поединках даже не забивал. "Лесники" одержали лишь две победы в 27 последних выездах к "канонирам" в чемпионате (в 1987 и 1989 годах).



"Арсеналу" нужно оценить состояние Габриэля и Маркиньоса. Александр Зинченко вернуться еще не готов, как и Мохамед Эльнени с Эмилем Смит-Роу.



Полузащитник "Ноттингем Форест" Льюис О'Брайен, пропустивший три последних матча из-за болезни, снова в строю. У Джека Колбека есть проблемы со спиной. Мусса Ниакате, Омар Ричардс и Харри Тоффоло точно не сыграют.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 19:15 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" проиграл только один из 14 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (8 побед, 5 ничьих). А вот "Вест Хэм" потерпел 10 поражений в 14 последних выездных поединках чемпионата (2 победы, 2 ничьи). "Красные дьяволы" выиграли все четыре последние встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге.



В матче Лиги Европы против "Шерифа" свое возвращение из лазарета "Юнайтед" совершили Харри Магуайр и Донни Ван де Бек, но Антони Мартиаль все еще вне игры.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для Джаррода Боуэна, у которого возникли проблемы с лодыжкой. Крейг Доусон, Лукас Пакета и Максвел Корне продолжают лечиться.