"Ливерпуль" проиграл дома "Лидсу"

Крисенсио Саммервилл "Ливерпуль" впервые с марта 2021 проиграл на "Энфилде", уступив "Лидсу" со счетом 1:2.

Поправивший свое здоровье Тиаго Алькантара вернулся в стартовый состав "красных", заменив Джордана Хендерсона относительно победы 3:0 над "Аяксом".

В старте у "белых" оказалось три новых лица: Расмус Кристенсен, Крисенсио Саммервилл и Тайлер Адамс.

Команды начали без раскачки. Уже на первой минуте голкипер гостей Илан Мелье ошибся на выходе, и Мохамед Салах мог поразить пустые ворота, однако Паскаль Стрейк в последний момент спас свою команду.

Тут же последовал ответ. Джо Гомес опрометчиво сделал пас с фланга в свою штрафную, застав Алиссона врасплох и позволив Родриго поразить пустые ворота — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться и уже на 14-й минуте добился своего. Подача Трента Александер-Арнольда с правого фланга прошла до противоположного края, откуда Энди Робертсон выполнил свой пас, найдя на дальней штанге Салаха, который шипами ткнул мяч в ворота — 1:1.

На 20-й минуте "Лидс" снова мог выйти вперед, но Бренден Ааронсон пробил в перекладину. В следующей атаке "белых" Алиссон выручил свою команду после удара Джека Харрисона с правого края штрафной.

Остаток первого тайма "красные" провели в атаках, но реальных моментов практически не создавали. "Белые" играли вторым номером и пытались отвечать по мере возможностей.

Во втором тайме хозяева принялись искать победный гол, но либо не могли пробить Мелье, либо промахивались сами.

На 89-й минуте победный гол случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Дебютант Вильфред Ньонто выполнил передачу с левого фланга в центр штрафной, где Патрик Бэмфорд оставил мяч Саммервиллу, а тот одним движением ускользнул от трех соперников и поразил ворота — 1:2.

Большую часть матча "Ливерпуль" провел в атаках, но реального выхлопа от них было мало, вдобавок всегда была готова провалиться оборона "красных", что и привело к беде. А "Лидс" показал, что увольнять Джесси Марша рано.

"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2022 23:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. true-manc 30.10.2022 00:17 # true-manc
    а что это лузерпуки гонят на эллиота?))) когда он только появился, я им после первых матчей говорил, что это дно, способное лишь терять мячи и тупить с передачами, а эти дауны мне доказывали, что эллиот супер-пупер талант, как и аленьсандр-дырнольд ахахахахахахаха

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  2. great-alexander 30.10.2022 00:16 # great-alexander
    Россия, Путин, Ливерпуль.
    Вернемся только сильнее.

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  3. gerrard08 30.10.2022 00:12 # gerrard08
    Ну хуй его знает. Проблема как всегда в реализации и ебланском отношении типов к своей работе. Из матча в матч эта херь повторяется.

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  4. v-0987654321 30.10.2022 00:10 # v-0987654321
    Место того спокойно срать над пенсами нет мля обязательно надо кайф ломать

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  5. takernotagiver 30.10.2022 00:09 # takernotagiver
    Пора владельцу Ливерпуля раскошелится на хорошего опорника и защитника и нападающего. Иначе звездец Ливерпулю. Клопп уйдёт и снова эта чехарда с тренерами.

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  6. true-manc 30.10.2022 00:08 # true-manc
    ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    скузняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

    (ответить)

  7. v-0987654321 30.10.2022 00:06 # v-0987654321
    14 Ливерпуль 38
    15 Членси 38

    Итог это го года что бы было так!

    Заслуживают пдрсты

    (ответить)

  8. gucman 30.10.2022 00:06 # gucman
    Обосраться на своём разваливающемся блювенфилде команде из зоны вылета: узнаю дырявый лyзepxyй. С победой, терпилы)Пользователь получил предупреждение

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  9. v-0987654321 30.10.2022 00:05 # v-0987654321
    Эллиот аут
    Гомес аут
    Трент аут
    Тиаго аут
    Кейта аут
    Окслейд-Чемберлен А У Т

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  10. takernotagiver 30.10.2022 00:04 # takernotagiver
    Нуньез - одноногий провал. Даже перекинуть вратаря не мог

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  11. gucman 30.10.2022 00:03 # gucman
    лyзеpxyйцы, че с е6алом, черти?Пользователь получил предупреждение

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  12. mancityman 30.10.2022 00:01 # mancityman
    Ахаххахахаххахахаххахаахахаххахахаххааххаахахахаххахахахаххахахахаххахахахахаххаха

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  13. thegodfather 30.10.2022 00:01 # thegodfather
    да никуя, всос по делу, даже не говорите о невезении.
    Сколько раз Лидс прощал, то Бэмфорд при выходе 1 в 1 мяч не может подработать себе, то Алиса потащит, по перекладина спасет в первом тайме...не надо тут ляля про невезение, всос по делу, ЛФК играл абсолютно безвольно...и если для вас невезение это навал на ворота лидса с 83 по 88 минуту...то да, неебацца не повезло сыграть за весь матч аж целых 5 минут с позиции силы и закидать штрафную лидса навесами.
    не врите сами себе, ЛФК говнище по игре щас, и невезение не при чем.

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  14. takernotagiver 29.10.2022 23:59 # takernotagiver
    Сити сегодня мог бы тоже опиздюлиться, но де Брюйне их спас

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  15. v-0987654321 29.10.2022 23:59 # v-0987654321
    14 Ливерпуль 38
    15 Членси 38

    Итог это го года что бы было так!

    Заслуживают пдрсты

    (ответить)

  16. mancunia-planet 29.10.2022 23:58 # mancunia-planet
    Этот сезон провальный получается, странно. Сити обыграли зато. Лихорадит.

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  17. lovrentiy 29.10.2022 23:56 # lovrentiy
    Наркот, ты гений по квадратам, у Ливерпуля будет или нет квадрапуль?

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  18. brown-ale 29.10.2022 23:56 # brown-ale
    Гомез и ван Дайк просто два Магваера.

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  19. alienripley 29.10.2022 23:55 # alienripley
    Всегда вечер удался когда Ливерпуль проиграл

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  20. scholes22 29.10.2022 23:55 # scholes22
    вандейк 6ля при втором голе стоял и смотрел просто, тупой шкаф

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