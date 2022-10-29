"Ливерпуль" проиграл дома "Лидсу"
"Ливерпуль" впервые с марта 2021 проиграл на "Энфилде", уступив "Лидсу" со счетом 1:2.
Поправивший свое здоровье Тиаго Алькантара вернулся в стартовый состав "красных", заменив Джордана Хендерсона относительно победы 3:0 над "Аяксом".
В старте у "белых" оказалось три новых лица: Расмус Кристенсен, Крисенсио Саммервилл и Тайлер Адамс.
Команды начали без раскачки. Уже на первой минуте голкипер гостей Илан Мелье ошибся на выходе, и Мохамед Салах мог поразить пустые ворота, однако Паскаль Стрейк в последний момент спас свою команду.
Тут же последовал ответ. Джо Гомес опрометчиво сделал пас с фланга в свою штрафную, застав Алиссона врасплох и позволив Родриго поразить пустые ворота — 0:1.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться и уже на 14-й минуте добился своего. Подача Трента Александер-Арнольда с правого фланга прошла до противоположного края, откуда Энди Робертсон выполнил свой пас, найдя на дальней штанге Салаха, который шипами ткнул мяч в ворота — 1:1.
На 20-й минуте "Лидс" снова мог выйти вперед, но Бренден Ааронсон пробил в перекладину. В следующей атаке "белых" Алиссон выручил свою команду после удара Джека Харрисона с правого края штрафной.
Остаток первого тайма "красные" провели в атаках, но реальных моментов практически не создавали. "Белые" играли вторым номером и пытались отвечать по мере возможностей.
Во втором тайме хозяева принялись искать победный гол, но либо не могли пробить Мелье, либо промахивались сами.
На 89-й минуте победный гол случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Дебютант Вильфред Ньонто выполнил передачу с левого фланга в центр штрафной, где Патрик Бэмфорд оставил мяч Саммервиллу, а тот одним движением ускользнул от трех соперников и поразил ворота — 1:2.
Большую часть матча "Ливерпуль" провел в атаках, но реального выхлопа от них было мало, вдобавок всегда была готова провалиться оборона "красных", что и привело к беде. А "Лидс" показал, что увольнять Джесси Марша рано.
"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче
29.10.2022 23:50
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Последние комментарии:
а что это лузерпуки гонят на эллиота?))) когда он только появился, я им после первых матчей говорил, что это дно, способное лишь терять мячи и тупить с передачами, а эти дауны мне доказывали, что эллиот супер-пупер талант, как и аленьсандр-дырнольд ахахахахахахаха
(ответить)
Россия, Путин, Ливерпуль.
Вернемся только сильнее.
(ответить)
Ну хуй его знает. Проблема как всегда в реализации и ебланском отношении типов к своей работе. Из матча в матч эта херь повторяется.
(ответить)
Место того спокойно срать над пенсами нет мля обязательно надо кайф ломать
(ответить)
Пора владельцу Ливерпуля раскошелится на хорошего опорника и защитника и нападающего. Иначе звездец Ливерпулю. Клопп уйдёт и снова эта чехарда с тренерами.
(ответить)
ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
скузняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
(ответить)
14 Ливерпуль 38
15 Членси 38
Итог это го года что бы было так!
Заслуживают пдрсты
(ответить)
Обосраться на своём разваливающемся блювенфилде команде из зоны вылета: узнаю дырявый лyзepxyй. С победой, терпилы)
(ответить)
Эллиот аут
Гомес аут
Трент аут
Тиаго аут
Кейта аут
Окслейд-Чемберлен А У Т
(ответить)
Нуньез - одноногий провал. Даже перекинуть вратаря не мог
(ответить)
лyзеpxyйцы, че с е6алом, черти?
(ответить)
Ахаххахахаххахахаххахаахахаххахахаххааххаахахахаххахахахаххахахахаххахахахахаххаха
(ответить)
да никуя, всос по делу, даже не говорите о невезении.
Сколько раз Лидс прощал, то Бэмфорд при выходе 1 в 1 мяч не может подработать себе, то Алиса потащит, по перекладина спасет в первом тайме...не надо тут ляля про невезение, всос по делу, ЛФК играл абсолютно безвольно...и если для вас невезение это навал на ворота лидса с 83 по 88 минуту...то да, неебацца не повезло сыграть за весь матч аж целых 5 минут с позиции силы и закидать штрафную лидса навесами.
не врите сами себе, ЛФК говнище по игре щас, и невезение не при чем.
(ответить)
Сити сегодня мог бы тоже опиздюлиться, но де Брюйне их спас
(ответить)
14 Ливерпуль 38
15 Членси 38
Итог это го года что бы было так!
Заслуживают пдрсты
(ответить)
Этот сезон провальный получается, странно. Сити обыграли зато. Лихорадит.
(ответить)
Наркот, ты гений по квадратам, у Ливерпуля будет или нет квадрапуль?
(ответить)
Гомез и ван Дайк просто два Магваера.
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Всегда вечер удался когда Ливерпуль проиграл
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вандейк 6ля при втором голе стоял и смотрел просто, тупой шкаф
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