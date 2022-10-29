"Ливерпуль" проиграл дома "Лидсу"

"Ливерпуль" впервые с марта 2021 проиграл на "Энфилде", уступив "Лидсу" со счетом 1:2.

Поправивший свое здоровье Тиаго Алькантара вернулся в стартовый состав "красных", заменив Джордана Хендерсона относительно победы 3:0 над "Аяксом".



В старте у "белых" оказалось три новых лица: Расмус Кристенсен, Крисенсио Саммервилл и Тайлер Адамс.



Команды начали без раскачки. Уже на первой минуте голкипер гостей Илан Мелье ошибся на выходе, и Мохамед Салах мог поразить пустые ворота, однако Паскаль Стрейк в последний момент спас свою команду.



Тут же последовал ответ. Джо Гомес опрометчиво сделал пас с фланга в свою штрафную, застав Алиссона врасплох и позволив Родриго поразить пустые ворота — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться и уже на 14-й минуте добился своего. Подача Трента Александер-Арнольда с правого фланга прошла до противоположного края, откуда Энди Робертсон выполнил свой пас, найдя на дальней штанге Салаха, который шипами ткнул мяч в ворота — 1:1.



На 20-й минуте "Лидс" снова мог выйти вперед, но Бренден Ааронсон пробил в перекладину. В следующей атаке "белых" Алиссон выручил свою команду после удара Джека Харрисона с правого края штрафной.



Остаток первого тайма "красные" провели в атаках, но реальных моментов практически не создавали. "Белые" играли вторым номером и пытались отвечать по мере возможностей.



Во втором тайме хозяева принялись искать победный гол, но либо не могли пробить Мелье, либо промахивались сами.



На 89-й минуте победный гол случился — но не в те ворота, как можно было ожидать. Дебютант Вильфред Ньонто выполнил передачу с левого фланга в центр штрафной, где Патрик Бэмфорд оставил мяч Саммервиллу, а тот одним движением ускользнул от трех соперников и поразил ворота — 1:2.



Большую часть матча "Ливерпуль" провел в атаках, но реального выхлопа от них было мало, вдобавок всегда была готова провалиться оборона "красных", что и привело к беде. А "Лидс" показал, что увольнять Джесси Марша рано.



"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче