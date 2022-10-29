Конте: "У меня бы случился сердечный приступ, если бы и этот гол не засчитали"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что у него бы "случился сердечный приступ", если бы победный гол в матче против "Борнмута" (2:3) не был засчитан.

Когда Родриго Бентанкур забил "Борнмуту" в компенсированное время, Конте испытал чувство дежавю, потому что лишь в минувшую среду из-за вмешательства системы VAR не был засчитан поздний гол Харри Кейна в матче против "Спортинга".



И вместо того, чтобы праздновать, Антонио скрылся в подтрибунном тоннеле, вернувшись на свое место только тогда, когда убедился, что гол Бентанкурса считается. Итальянец признается, что его сердце не выдержало бы еще одной отмены взятия ворот.



"Я вернулся, когда узнал, что гол засчитан. В моей душе и моем сердце творилось такое... Если бы второй раз за два дня наш гол отменили, у меня бы случился сердечный приступ, поэтому я ушел".



"Там я спокойно дождался решения рефери", — цитирует Конте Sky Sports.