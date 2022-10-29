Поттер: "Не собираюсь бросать своих игроков под автобус"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не будет "бросать своих игроков под автобус" после поражения 4:1 от "Брайтона".

В субботу "Челси" потерпел свое первое поражение при Поттере, причем уступил бывшей команде Грэма.



Тем не менее, Поттер готов быть снисходительным к своим футболистам. У Грэма нет претензий к самоотдаче команды.



"Это Премьер-Лига, и здесь сложно везде. "Брайтон" — хорошая команда. Мне известно это, и при помощи создаваемой трибунами атмосферы они могут подвергнуть тебя давлению".



"Мы совершили пару невынужденных ошибок, но такое случается. Я совершенно не собираюсь бросать своих игроков под автобус, потому что они были великолепны — они стараются изо всех сил ради меня".



"Я должен взять ответственность на себя и постараться найти способ выступать лучше", — цитирует Поттера The Independent.