Диего Коста получил свою первую красную карточку в Премьер-Лиге

Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста впервые за все время своих выступлений в Премьер-Лиге получил красную карточку.

Коста был удален в компенсированное время субботнего матча против "Брентфорда" (1:1), решив забодать защитника Бена Ми.



Рефери Бобби Мэдли, вернувшийся к судейству в Премьер-Лиге после четырех лет перерыва, обратился к VAR, лично сходил к монитору и только после этого предъявил Диего красную карточку.



Многие болельщики с удивлением обнаружили, что эта красная карточка стала первой для Косты его первой в Премьер-Лиге. Известный своим буйным нравом Диего никогда не удалялся в чемпионате за три сезона своих выступлений в "Челси".



"Он извинился перед своими партерами по команде. Сам я этого не видел, но он извинился", — цитирует временного тренера "Вулверхэмптона" Стивена Дэвиса Daily Mirror.



Добавим, теперь 34-летний испанец будет дисквалифицирован на три матча, а значит вернется к выступлениям за "волков" уже после Чемпионата Мира.



