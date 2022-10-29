Диего Коста получил свою первую красную карточку в Премьер-Лиге
Нападающий "Вулверхэмптона" Диего Коста впервые за все время своих выступлений в Премьер-Лиге получил красную карточку.
Коста был удален в компенсированное время субботнего матча против "Брентфорда" (1:1), решив забодать защитника Бена Ми.
Рефери Бобби Мэдли, вернувшийся к судейству в Премьер-Лиге после четырех лет перерыва, обратился к VAR, лично сходил к монитору и только после этого предъявил Диего красную карточку.
Многие болельщики с удивлением обнаружили, что эта красная карточка стала первой для Косты его первой в Премьер-Лиге. Известный своим буйным нравом Диего никогда не удалялся в чемпионате за три сезона своих выступлений в "Челси".
"Он извинился перед своими партерами по команде. Сам я этого не видел, но он извинился", — цитирует временного тренера "Вулверхэмптона" Стивена Дэвиса Daily Mirror.
Добавим, теперь 34-летний испанец будет дисквалифицирован на три матча, а значит вернется к выступлениям за "волков" уже после Чемпионата Мира.
Diego Costa a ser expulso por dar uma cabeçada nem devia ser novidade pic.twitter.com/CtjMv0vMKz— LPDD (@ligaptdadepre_) October 29, 2022
29.10.2022 21:00
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