Холанд пропустит матч с "Севильей"

Эрлинг Холанд Отсутствие нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда продлится и на матч Лиги Чемпионов против "Севильи", как минимум.

В субботу против "Лестера" "Сити" очень не хватало Холанда, и только великолепный штрафной удар Кевина Де Брюйне позволил "горожанам" одержать победу 0:1.

Эрлинг пропустил выезд на "Кинг Пауэр" из-за травмы стопы, полученной несколькими днями ранее против дортмундской "Боруссии", когда он был заменен уже в перерыве.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не собирается рисковать Холандом против "Севильи" в среду, но рассчитывает на возвращение своего бомбардира к следующему уикенду.

"У него повреждение связок. Он чувствует себя лучше, но нужна еще одна неделя".

"Он не сыграет против "Севильи", потому что мы уже вышли в следующую стадию, но я надеюсь, он поможет нам против "Фулхэма". Если нет, он может сыграть против "Челси" в Кубке Лиги (9 ноября)", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Севилья, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2022 20:00

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  1. acceptodessa 29.10.2022 20:33 # acceptodessa
    там без него есть кому играть. Жезус, Стерлинг например.

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  2. mancityman 29.10.2022 20:08 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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