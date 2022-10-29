Холанд пропустит матч с "Севильей"
Отсутствие нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда продлится и на матч Лиги Чемпионов против "Севильи", как минимум.
В субботу против "Лестера" "Сити" очень не хватало Холанда, и только великолепный штрафной удар Кевина Де Брюйне позволил "горожанам" одержать победу 0:1.
Эрлинг пропустил выезд на "Кинг Пауэр" из-за травмы стопы, полученной несколькими днями ранее против дортмундской "Боруссии", когда он был заменен уже в перерыве.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не собирается рисковать Холандом против "Севильи" в среду, но рассчитывает на возвращение своего бомбардира к следующему уикенду.
"У него повреждение связок. Он чувствует себя лучше, но нужна еще одна неделя".
"Он не сыграет против "Севильи", потому что мы уже вышли в следующую стадию, но я надеюсь, он поможет нам против "Фулхэма". Если нет, он может сыграть против "Челси" в Кубке Лиги (9 ноября)", — сообщил Гвардиола BBC.
29.10.2022 20:00
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там без него есть кому играть. Жезус, Стерлинг например.
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КОРОЛЬ!!!
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