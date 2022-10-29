Холанд пропустит матч с "Севильей"

Отсутствие нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда продлится и на матч Лиги Чемпионов против "Севильи", как минимум.

В субботу против "Лестера" "Сити" очень не хватало Холанда, и только великолепный штрафной удар Кевина Де Брюйне позволил "горожанам" одержать победу 0:1.



Эрлинг пропустил выезд на "Кинг Пауэр" из-за травмы стопы, полученной несколькими днями ранее против дортмундской "Боруссии", когда он был заменен уже в перерыве.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не собирается рисковать Холандом против "Севильи" в среду, но рассчитывает на возвращение своего бомбардира к следующему уикенду.



"У него повреждение связок. Он чувствует себя лучше, но нужна еще одна неделя".



"Он не сыграет против "Севильи", потому что мы уже вышли в следующую стадию, но я надеюсь, он поможет нам против "Фулхэма". Если нет, он может сыграть против "Челси" в Кубке Лиги (9 ноября)", — сообщил Гвардиола BBC.