"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Борнмутом"

Уступая по ходу матча два гола, "Тоттенхэм" нашел в себе силы вырвать победу 2:3 в гостях у "Борнмута".

В стартовый состав "вишенок" вернулись Марк Траверс, Джордан Земура и Киффер Мур.



Наставник "шпор" Антонио Конте решил устроить передышку перед Лигой Чемпионов Эрику Дайеру, Кристиану Ромеро, Мэтту Дохерти, Родриго Бентанкуру, Ивану Перишичу и Лукасу Моуре.



В начале матча шла более-мене равная и довольно открытая игра, а на 22-й минуте хозяева открыли счет благодаря контратаке. Давинсон Санчес не смог прервать прострел Маркуса Тавернье с правого фланга, и Мур из центра штрафной нанес обводящий удар в касание — 1:0.



Забитый гол воодушевил "Борнмут", который некоторое время буквально доминировал над соперником и упустил два хороших момента удвоить счет.



Постепенно "Тоттенхэм" пришел в себя и принялся атаковать, но был недостаточно настойчив и до перерыва создал лишь пару хороших моментов, включая попадание в штангу.



Второй тайм начался с того, что Мур оформил дубль, головой на границе вратарской площади замкнув подачу Адама Смита с правого фланга — 2:0.



"Шпорам" терять было уже нечего, поэтому они бросили все силы вперед, а на 57-й минуте даже отыграли один мяч. Райан Сессеньон совершил рывок по левому краю штрафной, где был снабжен мячом, после чего нанес удар в дальний угол ворот — 2:1.



Гости продолжили оказывать давление и на 73-й минуте сравняли счет. Это Бен Дэвис наказал ошибшегося на выходе голкипера, первым добравшись до мяча и головой отправив мяч в ворота после подачи Перишичем углового — 2:2.



Ничейного результата "Тоттенхэму" было мало, и в компенсированное время "шпорам" удалось оформить победу. После розыгрыша углового мяч отскочил к Родриго Бентанкуру, который незамедлительно пробил по воротам — 2:3.



"Тоттенхэм" поставил себя в крайне затруднительное положение, из которого с честью вышел, проявив характер. "Борнмуту" лишь остается кусать локти из-за потерянных очков.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче