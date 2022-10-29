"Челси" разгромлен бывшей командой Поттера

Брайтон "Челси" потерпел свое первое положение при Грэме Поттере, проиграв со счетом 4:1 "Брайтону", бывшей команде своего нового главного тренера.

По сравнению с поражением от "Манчестер Сити" в стартовый состав "чаек" вернулись Первис Эступиньян и Каору Митома, заменив Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека.

Два изменения в старте сделал и главный тренер "синих" Грэм Поттер, выпустив Рубена Лофтус-Чика и Мейсона Маунта вместо Жоржиньо и Пьер-Эмерика Обамеянга.

В самом начале матча Тиаго Силва дважды спасал свою команду, выбивая мяч с линии ворот, но с третьей попытки "Брайтон" все-таки открыл счет. Митома сделал пас в штрафной на Леандро Троссарда, который обошел Кепу Аррисабалагу и поразил цель — 1:0.

"Челси" оказался застигнут врасплох, и на 14-й минуте пропустил еще раз. После подачи углового Лофтус-Чик коленом поразил свои ворота — 2:0.

Спустя три минуты гости едва не отыграли один гол, но удар Конора Галлахера был отражен голкипером, а добивание Кристиана Пулишича оказалось неточным.

Несмотря на активные попытки соперника отыграться, "Брайтон" не желал покорно отдавать инициативу и старался отвечать своими атаками.

Игра была открытой, и концовка тайма увенчалась еще одним голом "чаек". Вернее, автоголом. Трево Чалоба неудачно прервал прострел Эступиньяна — 3:0.

В перерыве Поттер заменил Кепу на Эдуара Менди и постарался привести в чувство свою команду, которая начала второй тайм с того, что Галлахер навесил на границу вратарской, а там Кай Хаверц неотразимо пробил головой — 3:1.

"Челси" продолжил атаковать, однако "Брайтон" старался не прижиматься к своим воротам и не забывал отвечать. Игра изобиловала полумоментами, но реальных шансов забить было не так много.

Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Паскаль Гросс добил мяч в ворота после отраженного Менди удара дебютанта Премьер-Лиги Хулио Энсисо — 4:1.

"Брайтон" сыграл против "Челси" с позиции силы и не прогадал, воспользовавшись уязвимостью соперника в линии обороны.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2022 18:55

Количество просмотров Просмотров: 1063

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ataman 29.10.2022 19:26 # ataman
    Вот и доказательство что Поттер физрук. Брайтон то оказывается и без него хорошо играл. Всегда говорил что если нас прессинговать то команда сразу разваливается

    (ответить)

  2. mancityman 29.10.2022 19:16 # mancityman
    Корабли горят, горят Кораблииииииииииииииииииииииииии))

    (ответить)

  3. animadora 29.10.2022 19:15 # animadora
    Поттер как тренер - дно, а в остальном человек покладистый, если надо то и соснуть может у шефа.

    (ответить)

  4. largo-winch 29.10.2022 19:15 # largo-winch
    Щепотинси настоящие

    (ответить)

  5. brown-ale 29.10.2022 19:14 # brown-ale
    Автогол - лучший игрок матча.

    (ответить)

  6. great-alexander 29.10.2022 19:10 # great-alexander
    В рамках специальной военной операции Брайтон провел депидаризацию челси

    (ответить)

  7. chelsiukpro 29.10.2022 19:09 # chelsiukpro
    Один матч проиграли а многие расплакались! Еще сезон долгий и будут победы и поражения у нас и у других! Проиграли может не поделу пропустив 2 быстрых гола и сами не забили при счете 2:0

    (ответить)

  8. bembo 29.10.2022 19:07 # bembo
    Придется опять победой в лч ограничится(((
    Зае6ало, я хочу аплку, братишки((

    (ответить)

  9. takernotagiver 29.10.2022 19:06 # takernotagiver
    У куриц дар отскакивать с навесов и стандартов)))))))))))))

    (ответить)

  10. takernotagiver 29.10.2022 19:05 # takernotagiver
    КОСТА удалили. Пенсы такие пенсы) Бывших пенсов не бывает

    (ответить)

  11. akado 29.10.2022 19:04 # akado
    Кстати еще и Фулхэм может обойти сегодня, в случае победы над ирисками.

    (ответить)

  12. cristean2 29.10.2022 19:04 # cristean2
    Надеюсь хоть Эвертонси выиграет сегодня(

    (ответить)

  13. bembo 29.10.2022 19:03 # bembo
    Бруно гимараеш, де йонг, нкунку, гвардиол, велком. Трон будет наш!!!!

    (ответить)

  14. takernotagiver 29.10.2022 19:03 # takernotagiver
    Орууууууууууууууу
    Коста уже успел КРАСНУЮ получить, боднув головой защитника. Горбатого могила исправит)

    (ответить)

  15. superperez101 29.10.2022 19:02 # superperez101
    мю взял каземиро и эриксена
    а челси взял стерлинга и абаму, даже не взирая на наличие нереальных топариков в лице пули зиеха и других лофтусов чиков

    (ответить)

  16. bembo 29.10.2022 19:02 # bembo
    Чемпионство ускользает.
    Мотивация у игроков на аплку уже будет значительно ниже.

    Императоры вернутся на трон обязательно, но уже наверное в следующем сезоне. В этом концентрация на кубках, братишки!!!


    Стерлядь в запас, просто на зарплатке тело.



    А так игра во втором тайме гуд, могли забивать штуки 3, если бы реализацию еще подправить...

    (ответить)

  17. skydreams 29.10.2022 19:01 # skydreams
    ну вот, соперник забил моменты и никакие заклятия на хуйлобе не помогли. в набат били давно, какой матч у ворот каждая третья атака потенциально голевая, но поттер чот выводы не делает вообще. теперь то уже пора начать, это не брайтон, где проебал и пох. ещё пару таких результатов и кресло закачается.

    (ответить)

  18. closer 29.10.2022 19:01 # closer
    С положением(

    (ответить)

  19. chelsiukpro 29.10.2022 19:00 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ!!!

    (ответить)

  20. moneycity 29.10.2022 19:00 # moneycity
    Абсолютно новый какульси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: