"Челси" разгромлен бывшей командой Поттера
"Челси" потерпел свое первое положение при Грэме Поттере, проиграв со счетом 4:1 "Брайтону", бывшей команде своего нового главного тренера.
По сравнению с поражением от "Манчестер Сити" в стартовый состав "чаек" вернулись Первис Эступиньян и Каору Митома, заменив Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека.
Два изменения в старте сделал и главный тренер "синих" Грэм Поттер, выпустив Рубена Лофтус-Чика и Мейсона Маунта вместо Жоржиньо и Пьер-Эмерика Обамеянга.
В самом начале матча Тиаго Силва дважды спасал свою команду, выбивая мяч с линии ворот, но с третьей попытки "Брайтон" все-таки открыл счет. Митома сделал пас в штрафной на Леандро Троссарда, который обошел Кепу Аррисабалагу и поразил цель — 1:0.
"Челси" оказался застигнут врасплох, и на 14-й минуте пропустил еще раз. После подачи углового Лофтус-Чик коленом поразил свои ворота — 2:0.
Спустя три минуты гости едва не отыграли один гол, но удар Конора Галлахера был отражен голкипером, а добивание Кристиана Пулишича оказалось неточным.
Несмотря на активные попытки соперника отыграться, "Брайтон" не желал покорно отдавать инициативу и старался отвечать своими атаками.
Игра была открытой, и концовка тайма увенчалась еще одним голом "чаек". Вернее, автоголом. Трево Чалоба неудачно прервал прострел Эступиньяна — 3:0.
В перерыве Поттер заменил Кепу на Эдуара Менди и постарался привести в чувство свою команду, которая начала второй тайм с того, что Галлахер навесил на границу вратарской, а там Кай Хаверц неотразимо пробил головой — 3:1.
"Челси" продолжил атаковать, однако "Брайтон" старался не прижиматься к своим воротам и не забывал отвечать. Игра изобиловала полумоментами, но реальных шансов забить было не так много.
Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Паскаль Гросс добил мяч в ворота после отраженного Менди удара дебютанта Премьер-Лиги Хулио Энсисо — 4:1.
"Брайтон" сыграл против "Челси" с позиции силы и не прогадал, воспользовавшись уязвимостью соперника в линии обороны.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
29.10.2022 18:55
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Последние комментарии:
Вот и доказательство что Поттер физрук. Брайтон то оказывается и без него хорошо играл. Всегда говорил что если нас прессинговать то команда сразу разваливается
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Корабли горят, горят Кораблииииииииииииииииииииииииии))
(ответить)
Поттер как тренер - дно, а в остальном человек покладистый, если надо то и соснуть может у шефа.
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Щепотинси настоящие
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Автогол - лучший игрок матча.
(ответить)
В рамках специальной военной операции Брайтон провел депидаризацию челси
(ответить)
Один матч проиграли а многие расплакались! Еще сезон долгий и будут победы и поражения у нас и у других! Проиграли может не поделу пропустив 2 быстрых гола и сами не забили при счете 2:0
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Придется опять победой в лч ограничится(((
Зае6ало, я хочу аплку, братишки((
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У куриц дар отскакивать с навесов и стандартов)))))))))))))
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КОСТА удалили. Пенсы такие пенсы) Бывших пенсов не бывает
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Кстати еще и Фулхэм может обойти сегодня, в случае победы над ирисками.
(ответить)
Надеюсь хоть Эвертонси выиграет сегодня(
(ответить)
Бруно гимараеш, де йонг, нкунку, гвардиол, велком. Трон будет наш!!!!
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Орууууууууууууууу
Коста уже успел КРАСНУЮ получить, боднув головой защитника. Горбатого могила исправит)
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мю взял каземиро и эриксена
а челси взял стерлинга и абаму, даже не взирая на наличие нереальных топариков в лице пули зиеха и других лофтусов чиков
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Чемпионство ускользает.
Мотивация у игроков на аплку уже будет значительно ниже.
Императоры вернутся на трон обязательно, но уже наверное в следующем сезоне. В этом концентрация на кубках, братишки!!!
Стерлядь в запас, просто на зарплатке тело.
А так игра во втором тайме гуд, могли забивать штуки 3, если бы реализацию еще подправить...
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ну вот, соперник забил моменты и никакие заклятия на хуйлобе не помогли. в набат били давно, какой матч у ворот каждая третья атака потенциально голевая, но поттер чот выводы не делает вообще. теперь то уже пора начать, это не брайтон, где проебал и пох. ещё пару таких результатов и кресло закачается.
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С положением(
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С ПОБЕДОЙ!!!
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Абсолютно новый какульси.
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