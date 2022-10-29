"Челси" разгромлен бывшей командой Поттера

"Челси" потерпел свое первое положение при Грэме Поттере, проиграв со счетом 4:1 "Брайтону", бывшей команде своего нового главного тренера.

По сравнению с поражением от "Манчестер Сити" в стартовый состав "чаек" вернулись Первис Эступиньян и Каору Митома, заменив Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека.



Два изменения в старте сделал и главный тренер "синих" Грэм Поттер, выпустив Рубена Лофтус-Чика и Мейсона Маунта вместо Жоржиньо и Пьер-Эмерика Обамеянга.



В самом начале матча Тиаго Силва дважды спасал свою команду, выбивая мяч с линии ворот, но с третьей попытки "Брайтон" все-таки открыл счет. Митома сделал пас в штрафной на Леандро Троссарда, который обошел Кепу Аррисабалагу и поразил цель — 1:0.



"Челси" оказался застигнут врасплох, и на 14-й минуте пропустил еще раз. После подачи углового Лофтус-Чик коленом поразил свои ворота — 2:0.



Спустя три минуты гости едва не отыграли один гол, но удар Конора Галлахера был отражен голкипером, а добивание Кристиана Пулишича оказалось неточным.



Несмотря на активные попытки соперника отыграться, "Брайтон" не желал покорно отдавать инициативу и старался отвечать своими атаками.



Игра была открытой, и концовка тайма увенчалась еще одним голом "чаек". Вернее, автоголом. Трево Чалоба неудачно прервал прострел Эступиньяна — 3:0.



В перерыве Поттер заменил Кепу на Эдуара Менди и постарался привести в чувство свою команду, которая начала второй тайм с того, что Галлахер навесил на границу вратарской, а там Кай Хаверц неотразимо пробил головой — 3:1.



"Челси" продолжил атаковать, однако "Брайтон" старался не прижиматься к своим воротам и не забывал отвечать. Игра изобиловала полумоментами, но реальных шансов забить было не так много.



Точка в матче была поставлена в компенсированное время, когда Паскаль Гросс добил мяч в ворота после отраженного Менди удара дебютанта Премьер-Лиги Хулио Энсисо — 4:1.



"Брайтон" сыграл против "Челси" с позиции силы и не прогадал, воспользовавшись уязвимостью соперника в линии обороны.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче