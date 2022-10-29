Гвардиола: "Де Брюйне вернулся"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что теперь его полузащитник Кевин Де Брюйне вернулся в свою лучшую форму.
В субботу именно Де Брюйне блестящим ударом со штрафного принес "Сити" победу 0:1 в гостях у "Лестера".
Гвардиола был не до конца доволен Кевином в предыдущих матчах, но сейчас Хосеп не может ни в чем упрекнуть 31-летнего бельгийца.
"Он вернулся. Он не лучшим образом провел последние матчи, но сегодня он был удивителен. Он знает это".
"Он тот игрок, которому нужны движение и свободное пространство, но это сложно, когда соперник обороняется почти всей командой".
"У нас исключительная команда, нам требовалось быть терпеливыми и не фолить. В концовке мы играли в низком ритме, и нам пришлось тяжело", — сообщил Гвардиола BT Sport.
29.10.2022 18:00
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