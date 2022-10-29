Гвардиола: "Де Брюйне вернулся"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что теперь его полузащитник Кевин Де Брюйне вернулся в свою лучшую форму.

В субботу именно Де Брюйне блестящим ударом со штрафного принес "Сити" победу 0:1 в гостях у "Лестера".



Гвардиола был не до конца доволен Кевином в предыдущих матчах, но сейчас Хосеп не может ни в чем упрекнуть 31-летнего бельгийца.



"Он вернулся. Он не лучшим образом провел последние матчи, но сегодня он был удивителен. Он знает это".



"Он тот игрок, которому нужны движение и свободное пространство, но это сложно, когда соперник обороняется почти всей командой".



"У нас исключительная команда, нам требовалось быть терпеливыми и не фолить. В концовке мы играли в низком ритме, и нам пришлось тяжело", — сообщил Гвардиола BT Sport.