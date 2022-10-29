"Ливерпуль" не откажется от Мело в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что аренда полузащитника Артура Мело не будет досрочно прекращена.

Успев сыграть несколько минут против "Наполи" в Лиге Чемпионов Мело, арендованный "Ливерпулем" у "Ювентуса", получил потребовавшую операции травму бедра.



Ожидается, что 26-летний бразилец вернется уже после Нового года, однако Клопп все равно не собирается досрочно возвращать игрока в Турин.



"Это действительно серьезная травма. Он здесь. Это долгосрочная травма, и когда он вернется, мы снова подумаем о его использовании в матчах".



"Я не имею представления, как долго он будет отсутствовать, но это будет долго. В данный момент он слишком далек от возвращения в строй. Нет, мы не будем прекращать аренду в январе", — цитирует Клоппа Daily Mail.