Де Брюйне принес "Сити" победу над "Лестером"
Великолепный гол Кевина Де Брюйне со штрафного обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Лестера".
В стартовый состав "лис" вернулся нападающий Джейми Варди. Он и Чаглар Сеюнджю, впервые получивший место в старте с начала сезона Премьер-Лиги, заменили Патсона Дака и Бубакари Сумаре.
Нападающий Эрлинг Холанд не успел решить свои проблемы со здоровьем, а вообще, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу семерых игроков в старте после выезда в Дортмунд. Среди тех, кто вернулся, оказались Эдерсон, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш.
Первый тайм хозяева провели, окопавшись возле своих ворот. Гости не отпускали мяч, подали несколько угловых и нанесли несколько ударов, в том числе в створ, однако соперник выдерживал это давление.
До перерыва "Лестеру" лишь удалось огрызнуться несколькими контратаками — прежде всего за счет усилий Харви Барнса, который однажды даже смог потревожить Эдерсона ударом с острого угла.
Второй тайм начался с гола. Это Де Брюйне нанес прекрасный удар со штрафного с касанием крестовины — 0:1.
Правда, "лисы" едва не отыгрались на 53-й минуте. Юри Тилеманс нанес дальний удар с подъема, однако Эдерсону удалось перевести мяч в перекладину.
Одного забитого мяча "Сити" оказалось достаточно, чтобы насытиться. Чем меньше оставалось времени, тем больше рисковал "Лестер", но для ответного гола сделал недостаточно.
Несмотря на значительное игровое преимущество, "Сити" создал не так много явных голевых моментов — отсутствие Холанда ощущалось. Однако высочайшее индивидуальное мастерство Де Брюйне предрешило судьбу этого матча.
"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
29.10.2022 16:25
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Последние комментарии:
Все проебали ребятки! Сами 2 гола забили. Снимаитесь и выпускайте молодеж....экономя силы на след матч
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бля да брайтон по делу возит этих чепушил
весь центра выигрывают у них
(ответить)
Да вы ты издеваешься пхахахахахахаахахахах
(ответить)
Я стерлядеееее6!!!!
(ответить)
Матч не смотрю,можете сказать счет какой?
(ответить)
Похоже Ливерпуль и Челси мимо четверки в этом году. Ну дела...
(ответить)
Ща буит камбэк от чуупси
(ответить)
Только Стерлинг может терять мяч и обрезать всю команду.
Такому игроку только место у пенсов.
(ответить)
Поттербол!
(ответить)
уёба забил
(ответить)
3-0
разгром помойки
кепа по-прежнему долбится
(ответить)
Вся вина на тренере. Очень глупый состав и схема на игру.
(ответить)
Шатал рот мамке стерляди
(ответить)
Пи3дец разбе6...
(ответить)
Грустно знаете что!? Беспроигрышная серия чалобы ааааааа пи3да она рииииип
(ответить)
Просто ору
(ответить)
Вухахахахаха:))))
(ответить)
Не уехехехе А уахахахахаха
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Разгромищееее
Стерлядь дол6ое6ище
Ахахах оруу
(ответить)
вот это я включил футбол
а там членси в своем репертуаре
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