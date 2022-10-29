Де Брюйне принес "Сити" победу над "Лестером"

Кевин Де Брюйне Великолепный гол Кевина Де Брюйне со штрафного обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Лестера".

В стартовый состав "лис" вернулся нападающий Джейми Варди. Он и Чаглар Сеюнджю, впервые получивший место в старте с начала сезона Премьер-Лиги, заменили Патсона Дака и Бубакари Сумаре.

Нападающий Эрлинг Холанд не успел решить свои проблемы со здоровьем, а вообще, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу семерых игроков в старте после выезда в Дортмунд. Среди тех, кто вернулся, оказались Эдерсон, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш.

Первый тайм хозяева провели, окопавшись возле своих ворот. Гости не отпускали мяч, подали несколько угловых и нанесли несколько ударов, в том числе в створ, однако соперник выдерживал это давление.

До перерыва "Лестеру" лишь удалось огрызнуться несколькими контратаками — прежде всего за счет усилий Харви Барнса, который однажды даже смог потревожить Эдерсона ударом с острого угла.

Второй тайм начался с гола. Это Де Брюйне нанес прекрасный удар со штрафного с касанием крестовины — 0:1.

Правда, "лисы" едва не отыгрались на 53-й минуте. Юри Тилеманс нанес дальний удар с подъема, однако Эдерсону удалось перевести мяч в перекладину.

Одного забитого мяча "Сити" оказалось достаточно, чтобы насытиться. Чем меньше оставалось времени, тем больше рисковал "Лестер", но для ответного гола сделал недостаточно.

Несмотря на значительное игровое преимущество, "Сити" создал не так много явных голевых моментов — отсутствие Холанда ощущалось. Однако высочайшее индивидуальное мастерство Де Брюйне предрешило судьбу этого матча.

"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2022 16:25

Количество просмотров Просмотров: 1473

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 29.10.2022 17:46 # chelsiukpro
    Все проебали ребятки! Сами 2 гола забили. Снимаитесь и выпускайте молодеж....экономя силы на след матч

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  2. superperez101 29.10.2022 17:46 # superperez101
    бля да брайтон по делу возит этих чепушил
    весь центра выигрывают у них

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  3. roberto-89 29.10.2022 17:46 # roberto-89
    Да вы ты издеваешься пхахахахахахаахахахах

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  4. bembo 29.10.2022 17:46 # bembo
    Я стерлядеееее6!!!!

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  5. v-0987654321 29.10.2022 17:46 # v-0987654321
    Матч не смотрю,можете сказать счет какой?

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  6. akado 29.10.2022 17:45 # akado
    Похоже Ливерпуль и Челси мимо четверки в этом году. Ну дела...

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  7. bembo 29.10.2022 17:45 # bembo
    Ща буит камбэк от чуупси

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  8. lovrentiy 29.10.2022 17:44 # lovrentiy
    Только Стерлинг может терять мяч и обрезать всю команду.
    Такому игроку только место у пенсов.

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  9. brown-ale 29.10.2022 17:44 # brown-ale
    Поттербол!

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  10. kukuruzko 29.10.2022 17:44 # kukuruzko
    уёба забил

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  11. superperez101 29.10.2022 17:44 # superperez101
    3-0
    разгром помойки

    кепа по-прежнему долбится

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  12. akado 29.10.2022 17:44 # akado
    Вся вина на тренере. Очень глупый состав и схема на игру.

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  13. gucman 29.10.2022 17:44 # gucman
    Шатал рот мамке стерляди

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  14. cristean2 29.10.2022 17:44 # cristean2
    Пи3дец разбе6...

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  15. bembo 29.10.2022 17:44 # bembo
    Грустно знаете что!? Беспроигрышная серия чалобы ааааааа пи3да она рииииип

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  16. mancityman 29.10.2022 17:43 # mancityman
    Просто ору

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  17. alexomck 29.10.2022 17:43 # alexomck
    Вухахахахаха:))))

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  18. v-0987654321 29.10.2022 17:43 # v-0987654321
    Не уехехехе А уахахахахаха

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  19. bembo 29.10.2022 17:43 # bembo
    Разгромищееее

    Стерлядь дол6ое6ище


    Ахахах оруу

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  20. superperez101 29.10.2022 17:42 # superperez101
    вот это я включил футбол
    а там членси в своем репертуаре

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