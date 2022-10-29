Де Брюйне принес "Сити" победу над "Лестером"

Великолепный гол Кевина Де Брюйне со штрафного обеспечил "Манчестер Сити" победу 0:1 в гостях у "Лестера".

В стартовый состав "лис" вернулся нападающий Джейми Варди. Он и Чаглар Сеюнджю, впервые получивший место в старте с начала сезона Премьер-Лиги, заменили Патсона Дака и Бубакари Сумаре.



Нападающий Эрлинг Холанд не успел решить свои проблемы со здоровьем, а вообще, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял сразу семерых игроков в старте после выезда в Дортмунд. Среди тех, кто вернулся, оказались Эдерсон, Кевин Де Брюйне и Джек Грилиш.



Первый тайм хозяева провели, окопавшись возле своих ворот. Гости не отпускали мяч, подали несколько угловых и нанесли несколько ударов, в том числе в створ, однако соперник выдерживал это давление.



До перерыва "Лестеру" лишь удалось огрызнуться несколькими контратаками — прежде всего за счет усилий Харви Барнса, который однажды даже смог потревожить Эдерсона ударом с острого угла.



Второй тайм начался с гола. Это Де Брюйне нанес прекрасный удар со штрафного с касанием крестовины — 0:1.



Правда, "лисы" едва не отыгрались на 53-й минуте. Юри Тилеманс нанес дальний удар с подъема, однако Эдерсону удалось перевести мяч в перекладину.



Одного забитого мяча "Сити" оказалось достаточно, чтобы насытиться. Чем меньше оставалось времени, тем больше рисковал "Лестер", но для ответного гола сделал недостаточно.



Несмотря на значительное игровое преимущество, "Сити" создал не так много явных голевых моментов — отсутствие Холанда ощущалось. Однако высочайшее индивидуальное мастерство Де Брюйне предрешило судьбу этого матча.



"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче