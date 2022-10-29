Конте заявил, что матч против "Марселя" для него важнее, чем против "Борнмута"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что матч Лиги Чемпионов против "Марселя" находится для него в более высоком приоритете, нежели поединок Премьер-Лиги против "Борнмута".

Лишившись победы над "Спортингом" из-за вмешательства системы VAR, "Тоттенхэм" отложил на последний тур группового этапа вопрос о своем выходе в плей-офф Лиги Чемпионов.



Поэтому Конте будет держать в уме предстоящий выезд на "Велодром" во время субботнего противостояния с "Борнмутом".



"В Премьер-Лиге у нас впереди еще много матчей. Мы хотим пройти дальше в Лиге Чемпионов, но это зависит от финала во вторник, и это будет другой матч, нежели наш в Премьер-Лиге завтра".



"В Премьер-Лиге у тебя достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. А в Лиге Чемпионов мы сыграем финал".



"Я должен определить, кто из игроков действительно устал, потому что я не хочу рисковать в финале. На "Борнмут" я постараюсь выставить состав, с которым у нас будут лучшие шансы на победу", — цитирует Конте Evening Standard.