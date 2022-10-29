Гвардиола объяснил отсутствие Холанда

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд пропускает матч Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, в минувший вторник против дортмундской "Боруссии" (0:0) Гвардиола заменил Холанда уже в перерыве, объяснив это усталостью, болезнью и травмой стопы Эрлинга.



"Горожане" надеялись, что их бомбардир поправится к субботе, однако 22-летнего норвежца не оказалось не только в стартовом составе, но и среди запасных.



"Да, он оправился после повышенной температуры, после усталости, но не после повреждения связок", — сообщил Гвардиола BT Sport перед матчем на "Кинг Пауэр".