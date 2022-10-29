"Интер" раскрыл стоимость аренды Лукаку

"Интер" подтвердил, что аренда нападающего Ромелу Лукаку из "Челси" на этот сезон обошлась клубу в 7.8 млн. евро (6.7 млн. фунтов).

Продав Лукаку в "Челси" за 97.5 млн. фунтов, спустя один год "Милан" вернул Ромелу на правах аренды.



Лукаку сам настоял на своем возвращении в Италию после того, как забил лишь восемь голов в сезоне Премьер-Лиги 2021/22.



Как сообщает Daily Mirror, в своем ежегодном отчете для акционеров "Интер" раскрыл стоимость аренды Ромелу, и эта сумма оказалась меньше, нежели в свое время озвучивала пресса.



Добавим, у "Челси" и "Интера" уже есть предварительная договоренность, чтобы Лукаку остался в клубе Серии А после окончания аренды.