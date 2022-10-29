"Тоттенхэм" готов купить трех игроков в январе

"Тоттенхэм" планирует совершить три приобретения в зимнее трансферное окно.

Ярко начав сезон, в последние недели "Тоттенхэм" столкнулся с определенными игровыми проблемами, а главный тренер "шпор" Антонио Конте на публику заявил, что его команде нужно усиление в январе.



По информации Football Insider, боссы "Тоттенхэма" готовы удовлетворить запросы Конте и надеются, что это убедит Антонио продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



Конте надеется приобрести защитника-универсала, полузащитника и нападающего. После того, как президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви дал зеленый свет, управляющий директор Фабио Паратичи приступил к поискам нужных игроков.