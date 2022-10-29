"Тоттенхэм" готов купить трех игроков в январе

Антонио Конте "Тоттенхэм" планирует совершить три приобретения в зимнее трансферное окно.

Ярко начав сезон, в последние недели "Тоттенхэм" столкнулся с определенными игровыми проблемами, а главный тренер "шпор" Антонио Конте на публику заявил, что его команде нужно усиление в январе.

По информации Football Insider, боссы "Тоттенхэма" готовы удовлетворить запросы Конте и надеются, что это убедит Антонио продлить свой истекающий в конце сезона контракт.

Конте надеется приобрести защитника-универсала, полузащитника и нападающего. После того, как президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви дал зеленый свет, управляющий директор Фабио Паратичи приступил к поискам нужных игроков.


Метки Конте, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2022 13:00

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  1. chelsiukpro 29.10.2022 13:58 # chelsiukpro
    Этот конте разорит Леви :))) и не куя не выграет соравно с ТТХ!!! Леви скоро смс пришлёт конте ... пошёл нах..

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  2. akado 29.10.2022 13:41 # akado
    Куда им еще, вы сначала встройте в систему тех, кого уже купили. Там половина сидит в глухом запасе, так еще новых хотят, мдеее.

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  3. kellborn 29.10.2022 13:17 # kellborn
    ЭЕБЕЙСЫЫЫЫЫ!

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