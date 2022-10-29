"Тоттенхэм" готов купить трех игроков в январе
"Тоттенхэм" планирует совершить три приобретения в зимнее трансферное окно.
Ярко начав сезон, в последние недели "Тоттенхэм" столкнулся с определенными игровыми проблемами, а главный тренер "шпор" Антонио Конте на публику заявил, что его команде нужно усиление в январе.
По информации Football Insider, боссы "Тоттенхэма" готовы удовлетворить запросы Конте и надеются, что это убедит Антонио продлить свой истекающий в конце сезона контракт.
Конте надеется приобрести защитника-универсала, полузащитника и нападающего. После того, как президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви дал зеленый свет, управляющий директор Фабио Паратичи приступил к поискам нужных игроков.
29.10.2022 13:00
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Последние комментарии:
Этот конте разорит Леви :))) и не куя не выграет соравно с ТТХ!!! Леви скоро смс пришлёт конте ... пошёл нах..
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Куда им еще, вы сначала встройте в систему тех, кого уже купили. Там половина сидит в глухом запасе, так еще новых хотят, мдеее.
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ЭЕБЕЙСЫЫЫЫЫ!
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