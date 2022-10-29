Роджерс не ожидает продажи Тилеманса в январе

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не ожидает, что его клуб продаст полузащитника Юри Тилеманса в январе.

Как известно, контракт Тилеманса истекает в конце этого сезона, и если "Лестер" не продаст Юри в январе, то летом игрок сборной Бельгии покинет "Кинг Пауэр" свободным агентом.



Несмотря на это Роджерс не хочет терять 25-летнего Тилеманса и утверждает, что клуб не настаивает на продаже Юри.



"Продать его в январе? Это не то, о чем мы помышляем, и клуб не говорил, что нам это необходимо. Мы не хотим избавляться от своих лучших игроков".



"Поэтому нет никакого намека, что нам нужно выручить за него деньги. Однако бизнес есть бизнес, и клуб изучит варианты", — цитирует Роджерса The Independent.