Роджерс не ожидает продажи Тилеманса в январе
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не ожидает, что его клуб продаст полузащитника Юри Тилеманса в январе.
Как известно, контракт Тилеманса истекает в конце этого сезона, и если "Лестер" не продаст Юри в январе, то летом игрок сборной Бельгии покинет "Кинг Пауэр" свободным агентом.
Несмотря на это Роджерс не хочет терять 25-летнего Тилеманса и утверждает, что клуб не настаивает на продаже Юри.
"Продать его в январе? Это не то, о чем мы помышляем, и клуб не говорил, что нам это необходимо. Мы не хотим избавляться от своих лучших игроков".
"Поэтому нет никакого намека, что нам нужно выручить за него деньги. Однако бизнес есть бизнес, и клуб изучит варианты", — цитирует Роджерса The Independent.
29.10.2022 12:00
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