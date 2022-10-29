Джеймс надеется попасть на ЧМ-2022
Защитник "Челси" Рис Джеймс пообещал сражаться за возможность отправиться на Чемпионат Мира в Катаре.
22-летний Джеймс находится вне игры с выезда к "Милану" в Лиге Чемпионов 11 октября. Рис избежал операции, однако ожидается, что его восстановление займет около восьми недель.
И хотя свою окончательную заявку на ЧМ-2022 сборная Англии должна сформировать менее чем через две недели — к 10 ноября, — Джеймс не теряет надежду.
"Мне нужно продолжать трудиться на протяжении ближайших недель, а там посмотрим, в каком я состоянии для вызова. Я постараюсь, чтобы меня нельзя было исключить. Мое восстановление все еще в начальной стадии".
"Моя реабилитация продолжается две недели, и я двигаюсь день за днем. Медицинский штаб "Челси" не называет мне процент вероятности моего возвращения к Чемпионату Мира".
"Это зависит от моего самочувствия, когда придет время, и того, насколько стабильно состояние колена", — сообщил Джеймс The Sun.
29.10.2022 11:00
Просмотров: 326
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Правильно, а то на лохотренте далеко не уедешь
(ответить)
кто это?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий